Incendio letal y "de los más graves de la historia reciente de España" azota Andalucía: "Una tragedia mayúscula"

Al menos 12 personas de distintas nacionalidades murieron por los incendios en Almería, en el sur de España. El fuego se desató el jueves en la zona de Los Gallardos, un área de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a quienes trataban de huir. Algunas informaciones apuntan a que 23 personas todavía no fueron localizadas.

“Veremos mañana (por hoy sábado)”, dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que visitó ayer la zona al habla sobre las personas buscadas, al tiempo que confirmó que entre las víctimas hay de “distintas nacionalidades”.

La rápida expansión del fuego convirtió esta zona en “una especie de ratonera”, según describió el presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aludió a una “tragedia mayúscula”.

Este fuego que sigue sin control -y es ya uno de los más graves de la historia reciente de España- también ha dejado por el momento ocho heridos, cuatro de ellos graves.

Las llamas arden en una ladera durante un incendio forestal cerca de Béda, de la provincia de Almería, en España. Foto: AFP

Distintos testimonios recogidos por EFE describen una ‘zona cero’ de orografía escarpada y alta dispersión urbanística, con cortijos y viviendas turísticas, un área poblada en su mayoría por turistas o extranjeros de avanzada edad que dependían del GPS y se vieron sorprendidos por las llamas en caminos rurales.

Víctor Fernández, párroco de Bédar y Los Gallardos, explicó a la radio Cadena Cope que en esa zona viven “extranjeros (...) La mayoría de avanzada edad, que han encontrado un remanso de paz en esta zona”. Según él, muchos vivían “muy aislados”.

El fuego habría comenzado, según los indicios, en una cuneta, tras la rotura de un cable de electricidad al que los fuertes vientos volvieron incontrolable. En dos horas avanzó 15 kilómetros.

Según el responsable andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, cuatro de las víctimas se encontraban en un coche que tenía el volante al lado derecho, por lo que podrían ser de nacionalidad británica.

Los otros fallecidos podrían haber intentado huir caminando por los escarpados caminos de la zona, cuando se vieron acorralados por las llamas.

Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería.



Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos.



Mis deseos de una pronta recuperación a… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026

El presidente español, Pedro Sánchez, expresó en X su “enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio”, y pidió “mucha precaución”.

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, guardaron ayer viernes un minuto de silencio por las víctimas y decidieron acortar su participación en la ceremonia que marca el final de la formación militar de la princesa Leonor, en señal de duelo por la tragedia.

Profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos.



Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados.



Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 10, 2026

El rey Felipe VI ha transmitido su pésame desde San Javier (Murcia) y ha regresado de inmediato a Madrid. “Queremos desde aquí transmitir (...) nuestro pésame, nuestro cariño, y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos”, indicó el monarca.

Ayer viernes se guardó un minuto de silencio antes del inicio del partido de cuartos de final del Mundial entre España y Portugal en memoria de los fallecidos por los incendios en Almería. La FIFA anunció que se iba a guardar un minuto de silencio aunque, finalmente, este duró menos de 30 segundos.

España experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales. Los fuegos arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, dejando ocho personas fallecidas.

Bomberos trabajando en un incendio forestal que causó la muerte de 11 personas en España Foto: UME/AFP

En Francia, los incendios forestales han consumido este año el doble de superficie que en el mismo período de 2025.

Francia enfrenta su tercera ola de calor desde mayo, con parte del oeste bajo alerta roja por las altas temperaturas este viernes, mientras los incendios se propagan en varias regiones del país.

“Desde principios de año, hemos registrado un poco más de 8.000 focos de incendio en nuestro país, que han afectado a una superficie quemada estimada de más de 25.000 hectáreas”, declaró el director general de Seguridad Civil, Julien Marion. AFP, EFE