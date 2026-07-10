Ola de calor en Europa: junio, el mes de temperaturas récord y de exposición a niveles peligrosos de ozono

Europa vivió este año el junio más caluroso desde que se tienen registros, informó el observatorio Copernicus tras una ola de calor en la que unos 300 millones de europeos respiraron niveles peligrosos de ozono.

El Viejo Continente enfrenta episodios de calor extremo cada vez más frecuentes e intensos. Esta semana vive una tercera ola de calor, que en Francia durará hasta por lo menos el 14 de julio.

La de junio batió todos los récords. La temperatura media en Europa alcanzó los 20,74 ºC en junio, más de 3 ºC por encima del promedio del período 1991-2020, reveló ayer jueves el observatorio climático de la Unión Europea, Copernicus. Superó así el récord anterior para la región, establecido en junio de 2025.

Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos y esto acentúa la contaminación por ozono, implicada en patologías como el asma y daños en los tejidos pulmonares.

Personas caminan con paraguas por la playa durante una ola de calor. Foto: AFP

Cerca de 300 de los 450 millones de habitantes de la Unión Europea estuvieron expuestos a niveles peligrosos de ozono durante la última ola de calor, registrada entre el 21 y 28 de junio, estimó ayer jueves un informe de la oenegé Global Witness compartido en exclusividad con la AFP.

Incluye unos cien millones de niños y personas mayores.

Es una “amenaza invisible” y demuestra hasta qué punto “las personas se ven obligadas a vivir en condiciones peligrosas debido a nuestra dependencia de los combustibles fósiles”, advirtió Flossie Boyd, directiva de Global Witness.

Este informe no ha sido publicado en una revista científica y se basa principalmente en datos recopilados en 162 estaciones de medición de la calidad del aire en toda la UE.

Unos turistas se resguardan del sol sobre del río Támesis durante una ola de calor en el centro de Londres. Foto: AFP

“Realidad concreta”

Los océanos también registraron en junio las temperaturas más altas jamás observadas para ese mes, en un contexto marcado por la llegada del fenómeno de El Niño en el Pacífico, y se prevé que se intensifique en los próximos meses.

“El cambio climático está pasando de ser un problema futuro, abstracto y estadístico, del que se toma conocimiento a través de informes, a convertirse en una realidad concreta que altera la vida cotidiana”, declaró a la AFP Samantha Burgess, responsable estratégica de cuestiones climáticas en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (CEPMPM), la organización intergubernamental que gestiona Copernicus.

Según Burgess, “Europa se está calentando mucho más rápido que la media mundial”. ¿Por qué? Entre las causas destacan los cambios en la circulación atmosférica.

“Veremos más olas de calor en un mundo más caluroso. Serán más intensas, más duraderas y afectarán a zonas geográficas más amplias”, añadió.

Ante esta situación, Burgess pide emisiones netas de gases de efecto invernadero cero “lo antes posible”.

Turistas visitan la ciudad bajo un paraguas en Bruselas el 27 de mayo de 2026, mientras una ola de calor azota Bélgica Fotot: AFP

Junio fue especialmente duro para Europa, donde un “domo de calor” -un sistema de alta presión que actúa como la tapa de una olla en ebullición- se instaló durante varios días.

Según la red de científicos World Weather Attribution, esta ola de calor habría sido “prácticamente imposible” sin la influencia del cambio climático.

Los efectos de las altas temperaturas no se limitan a los golpes de calor y la deshidratación. También pueden ser indirectos y traducirse a veces en trastornos y muertes días después.

Cinco días más

Las elevadas temperaturas se mantendrán altas en países como Portugal, Italia, el Reino Unido y especialmente Francia, que alargó ayer jueves la alerta al menos cinco días más.

Pese a que en España la ola de calor se dió por finalizada ayer, en otros puntos como el Reino Unido, Francia o Italia continuará durante algunos días manteniendo la alerta de las autoridades por el peligro que supone para la población.

En Francia, la tercera ola de calor que sufre en menos de dos meses se extenderá, al menos, hasta el 14 julio, en un momento en el que el país está también en alerta por fuegos forestales.

Niños se refrescan en una fuente de agua mientras España sufre una ola de calor, en Madrid, el 23 de junio de 2026. Foto: AFP

A finales de mayo y a finales de junio, Francia padeció dos episodios de temperaturas extraordinariamente elevadas.

El Reino Unido atraviesa también su tercera ola de calor del año, tras las de mayo y junio, con temperaturas previstas de hasta 36°C en algunos puntos de Inglaterra.

La Oficina Meteorológica (Met) indicó que el calor, que empezó hace unos días y ha ido en aumento, disminuirá hacia el fin de semana.

En Italia, el Ministerio de Sanidad activó ayer jueves la alerta roja por calor extremo en Florencia, mientras que los bomberos combaten dos oleadas de incendios forestales para proteger pueblos en la región de Piamonte y zonas agrícolas de la isla de Cerdeña.

Según informó el Ayuntamiento de Florencia, este frente de calor mantendrá bajo temperaturas extremas a la región de la Toscana al menos hasta el sábado, con máximas de hasta 36 grados durante tres días seguidos.

España se despidió ayer de la ola, previa llegada hoy viernes de una ligera tregua térmica, aunque con días aún calurosos.

Una mujer de 59 años nacida en Rusia y residente en Sevilla desde 2014 falleció por un golpe de calor, siendo la cuarta persona muerta en Andalucía tras el inicio de la temporada de calor y tercera en la capital andaluza.

AFP, EFE

Miles de muertes por el calor extremo

En Bélgica la ola de calor de junio causó 1.747 muertes adicionales, según el último saldo comunicado ayer jueves por las autoridades sanitarias. Hace días Francia informó de más de 2.000 muertes y España más de 1.000. Alemania, donde se registraron temperaturas récord de 41,7 grados, murieron más de 4.300 personas, informó ayer jueves el Instituto Robert Koch (RKI) de virología. En su informe semanal sobre la mortalidad relacionada con el calor, el RKI señala que las muertes acumuladas entre la semana 15 del año (del 6 al 12 de abril) y la semana 26 (del 22 al 28 de junio) ascendieron a 5.120. Portugal registró al menos 125 muertes.