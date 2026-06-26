¿Qué es un “domo de calor”? El fenómeno que provoca temperaturas récord de 40 grados en Europa

Por segunda vez este año, muchas zonas del oeste y centro de Europa están experimentando un período prolongado de calor extremo, y se prevé que esta semana se alcancen temperaturas récord para el mes de junio. La ola de calor está siendo impulsada por una intensa zona de alta presión situada sobre Europa continental. Este fenómeno se conoce comúnmente como "domo de calor".

¿Qué es un "domo de calor"?

Un domo de calor es una zona amplia y persistente de alta presión situada en las capas altas de la atmósfera que hace que el calor se acumule en una región durante varios días o incluso más. Se producen en distintas partes del mundo.

La Real Sociedad Meteorológica en Reading, en Inglaterra, describe este sistema de alta presión como la tapa de una olla. Impide que el aire ascienda, lo que significa que el aire cálido cercano a la superficie terrestre no puede elevarse ni formar nubes. Al haber menos nubes, llega más radiación solar y el suelo se calienta día tras día.

El servicio meteorológico francés, Météo-France, señala que estos persistentes sistemas de alta presión también pueden bloquear o desviar los frentes meteorológicos, lo que da lugar a condiciones con escasa nubosidad y pocas precipitaciones.

Un hombre se refresca bajo chorros de agua durante una ola de calor en Europa, el 25 de junio de 2026 Foto: AFP

El efecto de esa “tapa” también ayuda a atrapar y recircular el calor. A medida que el aire cálido desciende dentro del sistema, se comprime y se calienta aún más, de forma muy parecida a cómo se calienta el aire dentro de una bomba de bicicleta cuando se comprime, y una vez atrapado alcanza temperaturas cada vez más altas.

La combinación de una exposición al sol prolongada y de aire descendente que se calienta favorece una acumulación constante de calor, lo que aumenta la probabilidad de temperaturas extremas durante las olas de calor.

Las temperaturas de esta semana podrían batir récords

Según el servicio meteorológico británico, la Met Office, la ola de calor europea de esta semana probablemente elevará las temperaturas hasta unos 10°C por encima de lo normal para esta época del año en muchas zonas de Europa occidental y central.

Ola de calor en Europa y Reino Unido Foto: Met Office

En algunas zonas del sur del Reino Unido se ha emitido una inusual alerta roja por calor extremo —el nivel más alto— desde la mañana del miércoles hasta la noche del jueves. Los meteorólogos del Met Office señalaron que las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados Celsius en algunas zonas de Gales y del centro y sur de Inglaterra, incluida Londres. De cumplirse el pronóstico, sería el día más caluroso jamás registrado tan temprano en el año y apenas la segunda ocasión en que se alcanza o supera la marca de los 40 grados.

En Francia, los meteorólogos dijeron que las temperaturas en París podrían alcanzar los 40°C esta semana, algo sin precedentes para un mes de junio. Más de la mitad del país está en alerta roja por ola de calor, el nivel más alto. Météo-France dijo que se esperan “temperaturas excepcionalmente altas, tanto de día como de noche”.

España, Portugal, Suiza, Luxemburgo y Alemania también están bajo alertas de alto nivel por calor, con temperaturas previstas de entre 30 y 40°C altos.

Este episodio de calor extremo llega poco después de una ola de calor récord en mayo, cuando las temperaturas tanto en el Reino Unido como en Francia alcanzaron sus máximos históricos para ese mes.

Los "domos de calor" son cada vez más frecuentes

Aunque los sistemas de alta presión, o domos de calor, forman parte de la variabilidad natural del clima, los científicos afirman que el cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad de estos episodios de calor extremo.

Hannah Cloke, catedrática Regius de meteorología y ciencias del clima en la Universidad de Reading, dijo que una atmósfera más cálida actúa, en la práctica, como un “trampolín térmico”: cuando se forma un domo de calor, se parte de una temperatura más alta y se puede desencadenar con mayor facilidad una ola de calor.

“Al mismo tiempo, hay indicios de que pueden desarrollarse patrones de bloqueo de alta presión más persistentes”, dijo, “lo que hace que el famoso tiempo cambiante del Reino Unido permanezca estancado durante más tiempo, y eso permite que el calor se acumule y se mantenga”.

Un termómetro marca 44 º C este miércoles en Bilbao LUIS TEJIDO/EFE

Esta combinación de un clima más cálido y patrones meteorológicos más persistentes hace que, una vez que se desarrolla una ola de calor, sea más probable que se intensifique y se prolongue.

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la UE añade que estas olas de calor prolongadas también tienen repercusiones más amplias en el medio ambiente. Las altas temperaturas durante las olas de calor, combinadas con la falta de lluvias, pueden secar la vegetación, lo que puede crear “condiciones ideales para grandes incendios forestales”, dijo.

Nazaneen Ghaffar. Este artículo apareció originalmente en The New York Times.