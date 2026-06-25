Ola de calor se extiende a 24 países europeos y marca temperaturas récord en el Reino Unido y Francia

Reino Unido y Francia registraron ayer miércoles temperaturas récord por la ola de calor que azota buena parte de Europa.

El Reino Unido registró por partida doble su récord histórico de temperatura durante un mes de junio, llegando a superar los 36 grados a lo largo del día. “Provisionalmente, hoy es el día de junio más cálido registrado en el Reino Unido, con 35,8°C en Wiggonholt, West Sussex (sur de Inglaterra)”, escribió ayer la oficina meteorológica británica Met Office en la red social X.

Unas horas más tarde, el mismo organismo indicó que el récord se había batido de nuevo tras registrar 36,1°C en Gosport, Hampshire, también en el sur de Inglaterra.

Hasta ahora, el récord de temperatura en el Reino Unido en un mes de junio era de 35,6°C, alcanzado por primera vez el 29 de junio de 1957 y repetido el 28 de junio de 1976.

Una persona utiliza un ventilador portátil mientras camina bajo el sol por el puente de Londres. Foto: AFP

Servicios de trenes han sido cancelados ayer miércoles en Inglaterra y Gales y algunas escuelas en Inglaterra también han decidido reducir la jornada de clases por la subida de las temperaturas.

Francia, en tanto, experimentó ayer miércoles el día más caluroso jamás registrado en el país, superando el récord alcanzado el martes, según el instituto meteorológico Météo-France.

El indicador térmico nacional, que mide el promedio de las temperaturas diurnas y nocturnas en 30 estaciones de referencia, alcanzó los 30 °C, de acuerdo con los datos establecidos este miércoles a las 17.00 horas, frente al anterior récord histórico marcado la víspera con una media nacional de 29,9 °C, que ya superaba los anteriores máximos de las canículas de 2019 y 2003.

Las temperaturas máximas rebasaron los 40 °C en amplias zonas del territorio, con valores superiores en el suroeste. Se registraron, entre otros, 43,6 °C en Cazaux (Gironda), 42,5 °C en Burdeos, 42,2 °C en Nantes, 41,6 °C en Le Mans y 40,3 °C en París, en un episodio inaudito de calor extremadamente persistente tanto de día como de noche.

Y en Bélgica los termómetros llegaron ayer a 35,1 grados centígrados: récord de calor para un 24 de junio desde que existen registros, en la que se espera que sea la semana más calurosa de su historia.

Pasado el mediodía, con 33,2 grados, Bélgica registraba ya su pico de temperatura desde 1976, pero el récord fue pulverizado al llegar la tarde, según el Instituto Real de Meteorología.

Personas que se desplazan al trabajo caminan bajo el sol al cruzar el puente de Londres durante una ola de calor. Foto: AFP

No obstante, no se espera que durante el actual episodio meteorológico se supere el récord absoluto documentado jamás en Bélgica, que fueron los 41,8 °C medidos en Begijnendijk, en la provincia de Brabante Flamenco, el 25 de julio de 2019, y a los 39,5 °C alcanzados ese mismo día en la comuna de Uccle, estación de referencia para los registros nacionales.

La ola de calor afecta a millones de personas en 24 países de Europa, y podría prolongarse al menos las dos próximas semanas, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alertó de los efectos en cadena que tiene en la actividad económica, las infraestructuras, la agricultura y el medio ambiente.

Según uno de los centros europeos de seguimiento climático de la OMM, dirigido por el servicio meteorológico alemán (DWD), la ola de calor se extenderá por parte de Europa occidental, central y meridional en las próximas dos semanas, con un progresivo desplazamiento del foco de calor hacia los Balcanes.

Las temperaturas actuales oscilan entre 3 y 10 grados centígrados por encima de la media semanal para esta época del año, con máximas absolutas diarias superiores a los 35 grados, o incluso a los 40 grados en el suroeste.

La agencia alerta de que aún más preocupante es el hecho de que las temperaturas mínimas no bajen actualmente de los 20 grados, dando lugar a las conocidas como “noches tropicales”, que dificultan el sueño y la recuperación para muchas personas. La OMM señala que niños pequeños, embarazadas, trabajadores al aire libre, personas mayores y aquellas sin hogar o con enfermedades crónicas se cuentan entre los más vulnerables a estas olas de calor. AFP, EFE

Unos niños juegan en el agua de una fuente para refrescarse durante una ola de calor en Bruselas. Foto: AFP

OMS: una de las mayores amenazas

Las olas de calor extremo como la que actualmente afecta a Europa y otras zonas del hemisferio norte son una de las mayores amenazas a la salud derivadas del cambio climático, con 500.000 fallecimientos anuales a nivel global, advirtió ayer miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Muchas de esas muertes son evitables”, destacó Tedros en rueda de prensa, donde recordó que los colectivos que corren mayor riesgo son personas de la tercera edad, pacientes con enfermedades crónicas, niños, mujeres embarazadas o trabajadores expuestos a calor extremo, entre otros.

El director general de la OMS alertó de que las olas de calor también pueden ser un grave riesgo para la salud de asistentes a grandes concentraciones, como el actual Mundial de Fútbol. En ese sentido, recordó, la OMS colabora con la FIFA y los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) en una campaña que con el lema “Beat the Heat” (vence al calor) busca sensibilizar a los espectadores o mejorar el acceso a agua potable.