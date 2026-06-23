Ola de calor en Francia deja 40 muertos por ahogamiento y temperaturas récord históricas

La ola de calor en Francia provocó al menos 40 muertes por ahogamiento desde el 18 de junio, en su mayoría jóvenes, mientras el país atraviesa el día más caluroso registrado desde 1947. El primer ministro, Sébastien Lecornu, advirtió sobre la gravedad del episodio, que incluye temperaturas superiores a los 40°C y una duración incierta que podría extenderse durante buena parte de julio.

El fenómeno extremo marcó un récord histórico según Météo France, con una media nacional de 29,8°C. Se trata de la segunda ola de calor en menos de un mes. Las autoridades pusieron especial énfasis en el aumento de ahogamientos en Francia, que ya suman 40 víctimas en pocos días. "Son las primeras víctimas de la crisis que estamos viviendo", afirmó Lecornu, al vincular directamente las muertes con la necesidad de refrescarse en contextos de calor extremo.

Aumento de ahogamientos durante la ola de calor en Francia

El incremento de muertes en ríos y lagos encendió la alarma sobre los riesgos zonas no vigiladas. La ministra de Deportes, Marina Ferrari, pidió a la población evitar bañarse fuera de áreas supervisadas y reforzar las medidas de prevención.

El martes, una persona murió en el lago de Annecy y otra permanece desaparecida, según informaron los bomberos. En paralelo, un futbolista de la segunda división francesa quedó en estado de muerte cerebral tras ahogarse en el río Ródano, en una zona prohibida cerca de Lyon.

Los antecedentes recientes agravan la preocupación. Durante el verano de 2025 se registraron 409 muertes por ahogamiento, un 16% más que el año anterior, incluyendo 57 niños y adolescentes. La actual ola de calor intensifica este patrón.

Una turista se protege del sol bajo una sombrilla frente a la Pirámide del Louvre. Foto: AFP

Temperaturas récord y cambio climático en Europa

El episodio actual se inscribe en una tendencia más amplia asociada al cambio climático Europa, que según el consenso científico está detrás del aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos.

La magnitud de esta ola de calor evoca el verano de 2003, cuando unas 15.000 personas murieron durante dos semanas de temperaturas excepcionales. Las autoridades temen que la situación actual pueda prolongarse y generar impactos similares si no se toman precauciones.

Un termómetro muestra una temperatura de 51,6 grados Celsius en el pavimento de la plaza Capitole, durante una ola de calor en Toulouse el 23 de junio de 2026. Foto: AFP

Además de los ahogamientos, se registraron otras muertes vinculadas al calor. Dos niños de 2 y 4 años fueron hallados sin vida dentro de un vehículo en Carpentras, mientras que tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste del país.

El gobierno francés trabaja con distintos escenarios ante la incertidumbre sobre la duración del fenómeno. Lecornu pidió a los ministros prepararse para una extensión del fenómeno hasta "buena parte" de julio, lo que implicaría mantener medidas de alerta y prevención durante varias semanas.

Con información de AFP