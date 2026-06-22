Quién es Andy Burnham, el “Rey del Norte” favorito para suceder a Starmer como primer ministro del Reino Unido

El exalcalde de Manchester Andy Burnham, apodado el "Rey del Norte", confirmó este lunes que se presentará para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y como primer ministro del Reino Unido. De camino en tren hacia Londres, donde asumirá su escaño como diputado, Burnham dijo en su cuenta de X que la renuncia este lunes de Starmer, quien reconoció haber perdido la confianza de su formación, "marca el inicio de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable".

"Yo me presentaré como parte de este proceso", afirmó Burnham. Ya aseguró que cuenta con los avales necesarios, mientras que el exministro Wes Streeting, que se perfilaba como posible aspirante, anunció este lunes que apoya al exalcalde de Manchester.

"Keir ha prestado un enorme servicio a nuestro país y quiero agradecerle su liderazgo y dedicación durante un periodo tan difícil", declaró Burnham, que ya sirvió como ministro en anteriores Administraciones laboristas.

"El país espera estabilidad, seriedad y un enfoque continuo en los asuntos que más importan, y eso es lo que va a recibir. A medida que avancemos, nuestra prioridad debe ser trabajar juntos para devolver al Reino Unido al punto en el que todos queremos que esté", añadió.

Burnham señaló en su mensaje en la red social que "la gente quiere ver avances en crecimiento económico, coste de la vida, servicios públicos, vivienda y oportunidades para la próxima generación".

También adujo que "el cambio político nunca debe distraer de la responsabilidad de mejorar la vida de las personas" y subrayó que "el movimiento laborista siempre ha sido más fuerte cuando mira hacia adelante con confianza y determinación".

"Eso es lo que haremos a partir de ahora, y nos aseguraremos de que esta transición sea un proceso positivo de renovación para nuestro partido y nuestro país", mantuvo.

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.



His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026

¿Quién es Andy Burnham?

El dirigente del Partido Laborista y exalcalde de Manchester, Andy Burnham, ganó el jueves el escaño de Makerfield en las elecciones parciales del noroeste de Inglaterra, una victoria clave que le permite ingresar al Parlamento británico con el objetivo explícito de desafiar el liderazgo del actual primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. La llegada de Burnham a la primera línea nacional busca frenar la caída en las encuestas del oficialismo, impulsada por un creciente malestar dentro de las filas de la propia organización.

Para posibilitar el retorno del líder regional a la escena de Westminster, el ahora exlegislador por Makerfield, Josh Simons, presentó su renuncia formal el mes pasado. Esta maniobra estratégica allanó el camino para que el carismático mandatario municipal, popularmente apodado como el "Rey del Norte" debido a su firmeza frente al poder centralizado en Londres, encabece un proceso de comicios primarios internos.

Andy Burnham es el favorito para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista Foto: OLI SCARFF/AFP fotos

A los 56 años, el actual político laborista más valorado en territorio británico consolida un modelo de gestión con fuerte impronta estatal. Durante su mandato en Manchester, Burnham promovió la estatización de los servicios de ómnibus urbanos y defendió un esquema económico donde la inversión pública comanda las decisiones financieras.

Pese a ubicarse históricamente en el ala moderada de la izquierda partidaria, su perfil mediático se disparó al confrontar los confinamientos decretados en la pandemia por el ex primer ministro conservador Boris Johnson. En esa oportunidad, la autoridad de Manchester denunció el "desprecio" de la capital hacia las localidades del norte del Reino Unido, ejemplificado en la cancelación del tramo septentrional del tren de alta velocidad HS2, una política que, según sus declaraciones, convertía a los habitantes de la región en "ciudadanos de segunda clase".

Nacido en Aintree, un suburbio obrero de Liverpool, el 7 de enero de 1970, el dirigente posee raíces católicas y se graduó en Inglés por la Universidad de Cambridge. Su vínculo político se inició tempranamente, cuando decidió afiliarse a la agrupación con solo 15 años tras presenciar las históricas huelgas mineras de 1984 y 1985 bajo el mandato de Margaret Thatcher. Aquellas reformas económicas aceleraron el desempleo global, el cual pasó de 1,5 millones en 1979 a 3,3 millones de personas desocupadas en 1984.

Trayectoria parlamentaria de Andy Burnham

La trayectoria parlamentaria previa de Burnham comenzó en 2001 por la circunscripción de Leigh, bajo el gobierno de Tony Blair. Considerado entonces una promesa del denominado Nuevo Laborismo, se desempeñó consecutivamente como secretario del Tesoro, ministro de Cultura y Deporte, y finalmente titular de la cartera de Sanidad. Sin embargo, tras la derrota electoral de 2010, enfrentó dos duros reveses al perder las elecciones internas por la conducción partidaria en 2010 y 2015.

Luego de aquellos episodios, el dirigente se alejó temporalmente de la capital británica para asumir la alcaldía de Manchester el 8 de mayo de 2017. El retorno a la escena nacional es interpretado por diversos analistas como una respuesta directa al pedido de varios legisladores, alarmados ante el avance de la derecha dura de Reform UK en los recientes comicios locales ingleses y regionales de Escocia y Gales.

Keir Starmer anuncia su dimisión como primer ministro británicio



Foto: HENRY NICHOLLS/AFP

Al anunciar este lunes su dimisión, Keir Starmer dijo que el 9 de julio empezará el periodo de presentación de candidaturas para sustituirle, que se cerraría antes del receso veraniego del Parlamento, previsto para el 16 del próximo mes.

Si solo hubiera un candidato, no haría falta celebrar unas elecciones internas, que en todo caso quedarían resueltas para setiembre.

Para presentarse, los candidatos necesitan el apoyo de un 20 % del grupo parlamentario, actualmente 81 diputados, así como de entidades afiliadas al laborismo.

Con información de EFE