Reino Unido prohibirá redes sociales a menores de 16 años: "Facilitan el acoso y los abusos"

Reino Unido prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, anunció el lunes el primer ministro Keir Starmer en una conferencia de prensa.

"Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos", declaró el jefe del gobierno laborista, quien defendió "un paso importante" para el país.

Starmer precisó que quiere que una ley en ese sentido sea adoptada "antes de Navidad", para que la prohibición entre en vigor "a comienzos del año próximo, probablemente hacia la primavera" de 2027.

Adolescente usa el celular. Foto: Freepik.

La medida generó una reacción inmediata de YouTube, que advirtió que la prohibición de las redes sociales corre el riesgo de "empujar a los niños (...) hacia servicios anónimos y menos seguros", según una declaración enviada a la AFP.

"Desde hace más de diez años invertimos en experiencias adaptadas por edad, supervisadas por expertos, así como en protecciones por defecto para los adolescentes, y seguiremos haciéndolo", señaló un portavoz de la plataforma de Google, que afirma ser "un recurso esencial para los jóvenes, los profesores y los padres".

Varios países —entre ellos Australia, pionera en la materia, e Indonesia—, ya han instaurado una prohibición similar.

Canadá anunció el jueves su intención de hacer lo mismo, mientras que en Francia se estudia en el Parlamento un proyecto de ley para restringir el acceso a los menores de 15 años.

AFP