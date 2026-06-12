Conmoción en Brasil por el asesinato de una “agro influencer”: la mataron a tiros dentro de su hogar

La "agro influencer" Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 años, fue asesinada a tiros en la zona rural de Mutum, al este de Minas Gerais (Brasil) el pasado domingo. Según información primaria de la Policía, la mujer intentó huir luego de que unos hombres armados comenzaran a disparar contra su casa. Sin embargo, los agresores entraron a su hogar y la ejecutaron en la habitación.

Según informó el medio local G1, testigos informaron que escucharon entre tres y cuatro disparos. La Policía apuntó que los sospechosos llegaron en moto a la casa y comenzaron a disparar a la vivienda. La mujer intentó escapar por la ventana de su habitación, pero los hombres llegaron hasta allí y le dispararon en la cabeza. En el lugar encontraron municiones de 9 mm y el celular de la víctima.

En la casa encontraron una pistola de aire comprimido calibre .22, que fue incautada. Los sospechosos huyeron por un camino de tierra hacia el municipio Aimorés.

¿Quién era Alzira Maria Theodoro Luiz?

Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 años, tenía más de 70.000 seguidores en redes sociales. Conocida como "agro influencer", usaba sus cuentas de TikTok e Instagram para compartir su día a día de vida en el campo.

Alzira Maria Theodoro Luiz Foto: Redes sociales

Alzira vivía sola en la zona de Mutum y era agricultora. La mujer mostraba su trabajo, especialmente el cultivo de café.

En sus publicaciones, que acumularon más de un millón de "me gusta", también compartía aspectos de su vida personal. Había contado que enviudó hacía muchos años y estuvo en pareja, pero se separó en 2024.