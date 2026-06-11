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Yamandú Orsi sorprendió con el gesto viral "six-seven" que le pidió un niño en Lavalleja: mirá el video

"¿Presidente, me hace el six-seven?", le preguntó un niño de Lavalleja al mandatario durante la inauguración de la iluminación de una cancha de fútbol infantil. Así respondió el presidente.

El País
El País
11/06/2026, 12:57
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El presidente Orsi respondió con un six-seven a un niño de Lavalleja
El presidente Orsi respondió con un six-seven a un niño de Lavalleja
Foto: captura de video/subrayado

"¿Presidente, me hace el six-seven?", fue la pregunta que le hizo un niño de Lavalleja al presidente de la República, Yamandú Orsi, el miércoles por la noche durante la inauguración de la iluminación de una cancha de fútbol infantil.

Rápidamente, el mandatario demostró saber a qué se refería el niño y le respondió con el gesto viral, tal y como quedó registrado por las cámaras de Subrayado (Canal 10).

Yamandú Orsi haciendo el gesto de six-seven
Yamandú Orsi haciendo el gesto de six-seven
Foto: Subrayado

¿Qué es "six-seven"?

"Six-seven" (6-7) es uno de los memes más virales surgidos en redes sociales durante 2025, especialmente entre usuarios de la Generación Z y la Generación Alfa. La expresión se popularizó en TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, donde miles de jóvenes comenzaron a repetirla acompañándola con un gesto de manos que suben y bajan alternativamente.

Lo curioso es que el meme no tiene un significado concreto. Su atractivo radica precisamente en su carácter absurdo y aparentemente sin sentido. Decir "six-seven" funciona como una broma interna de internet: quienes conocen la referencia entienden el chiste, mientras que para los demás parece una frase completamente aleatoria.

Puede servir para indicar que algo no es "ni bien ni mal", o para expresar un "yo qué sé / más o menos".

@toon.fx1 6🤷‍♀️7 dance trend #tungtungtungsahur #aidance #funnyai #fotorai ♬ Six Seven - Laurinha Costa & Dj Cabello & Dj Tchouzen & SoundMusic Original

Esta semana hasta el papa León XIV se sumó a la tendencia viral haciendo el popular gesto de six-seven durante su recorrido por Madrid.

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