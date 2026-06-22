Hermanos de dos y cuatro años murieron al quedar atrapados en un auto durante ola de calor histórica en Francia

La ciudad francesa de Carpentras, ubicada en el sureste del país europeo, se vio conmocionada luego de que dos niños de dos y cuatro años fallecieran este lunes dentro del auto de su madre, que estaba en un estacionamiento. La principal hipótesis es que los menores quedaron atrapados en el interior del vehículo; el país atraviesa una fuerte ola de calor.

Según el medio local La Provence, la Policía fue alertada del suceso cerca de las 13:10. A pesar de que los bomberos concurrieron al lugar para intentar reanimarlos, no se pudo lograr salvar la vida de los niños.

Niños se refrescan en una fuente durante ola de calor en Francia. Foto: Agencia EFE.

En declaraciones a los medios, la fiscal de Carpentras señaló que, aunque todavía están por determinar las causas de la muerte, se prioriza la pista del calor que sacude Francia. Se cree que los niños se quedaron atrapados en el vehículo, aunque no se sabe cómo entraron ni cuánto tiempo permanecieron en el interior. Es posible que hayan ingresado al vehículo sin que se diera cuenta su madre, de 33 años.

Francia atraviesa una ola de calor histórica

Francia vive desde la semana pasada una ola de calor que podría incluso superar la intensidad de la histórica de agosto de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas.

Este lunes, de acuerdo con las autoridades, podría ser el día más caluroso a nivel nacional desde que existen registros, sobre la base de un indicador que tiene en cuenta una treintena de estaciones meteorológicas representativas de todo el país.

Ola de calor en Francia. Foto: Edgar Sapiña/EFE.

Está activada la alerta roja (la máxima) en 49 del centenar de departamentos y la naranja (segunda en intensidad) en otros 40.

El calor es particularmente extremo en el oeste y en el interior del país, donde los servicios meteorológicos anticipan que los termómetros esta tarde van a subir hasta 43 grados en Burdeos, 42 en Nantes, 41 en Rennes y 40 en París, Toulouse, Limoges, Bourges o Tarbes.

El calor ha llevado a mucha gente a buscar formas de refrescarse y una de las consecuencias ha sido que entre el sábado por la noche y el lunes por la mañana se han ahogado 13 personas, conforme a las autoridades.

Agencia EFE