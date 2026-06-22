Tiroteo en un liceo de Filipinas deja tres estudiantes muertos y al menos siete heridos

Tres estudiantes de secundaria murieron y otros siete resultaron heridos este lunes tras registrarse un tiroteo dentro de un liceo en la ciudad de Tacloban, en la isla central de Leyte, en Filipinas. Las autoridades locales confirmaron la detención de dos menores de edad sospechosos del ataque armado.

La Policía de Filipinas confirmó a través de sus canales oficiales que el trágico episodio ocurrió cerca de las 9.00 hora local (22:00 del día anterior en Uruguay) en las instalaciones de la Escuela Secundaria Nacional de San José. El primer reporte de la fuerza de seguridad estimaba una cifra diferente, pero horas más tarde se constató un saldo definitivo de tres personas fallecidas y siete heridos, quienes debieron ser trasladados de urgencia a centros hospitalarios cercanos para recibir atención médica.

Filipinas: varias personas permanecen junto a la puerta de entrada de la escuela secundaria nacional de San José tras un tiroteo Foto: NOEL SIANOSA/AFP

Dos menores de edad detenidos por tiroteo en liceo

En el escrito, las autoridades informaron del arresto de dos sospechosos, ambos menores de edad, uno de ellos estudiante de noveno grado en el instituto. La Policía busca ahora "determinar el motivo y las circunstancias del incidente, mientras continúa reforzando las medidas de seguridad y coordinando con los funcionarios escolares", dice uno de los comunicados.

El Departamento de Educación confirmó que los tres fallecidos eran estudiantes de secundaria y ordenó brindar ayuda psicológica a quienes presenciaron el incidente, al tiempo que llamó a respetar la privacidad de los familiares de las víctimas.

La estatal Agencia de Noticias de Filipinas (PNA, en inglés) mostró imágenes del segundo sospechoso, quien fue detenido por un grupo de vecinos de la zona, según indicó el medio público.

Por su parte, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, ordenó "una investigación exhaustiva" y garantizar la protección de las escuelas, dijo la portavoz del palacio presidencial, Claire Castro.

A través de redes sociales, internautas y medios locales de Filipinas han difundido vídeos que presuntamente muestran el momento del tiroteo dentro de un aula, en los que se escuchan varios disparos y gritos.

En julio de 2022, tres personas murieron -entre ellas una exalcaldesa de un municipio en la isla de Basilan, sureste del país- y dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la Universidad Ateneo de Manila, por el que una persona fue detenida.

Imagen sensible: Jennelyn Badoria observa el cadáver de su hija dentro de una ambulancia tras un tiroteo en un colegio de la ciudad de Tacloban, en Filipinas Foto: NOEL SIANOSA/AFP

El porte y la posesión de armas están regulados en Filipinas, que exige pruebas psiquiátricas y de consumos de drogas, capacitación en el manejo de estos artefactos y antecedentes penales limpios a quienes deseen obtener una licencia.

Sin embargo, miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años, según reportes policiales citados por la PNA.

Con información de EFE