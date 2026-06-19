Padres de adolescente que mató a 10 personas durante tiroteo escolar en Serbia fueron condenados a prisión

Los padres del adolescente responsable del tiroteo que causó la muerte de nueve niños y un guardia de seguridad fueron condenados a prisión en un nuevo juicio en una escuela de Belgrado, Serbia, en 2023.

Vladimir Kecmanović, el padre del joven, recibió una sentencia de 14 años y seis meses, mientras que Miljana, la madre, fue condenada a dos años y once meses. El adolescente, que tenía 13 años cuando fue cometido el delito, está bajo la de edad de imputabilidad para las leyes serbias, por lo que fue recluido en una institución psiquiátrica. La pareja fue acusada de negligencia y abuso de menores, mientras que el padre también se enfrentó a cargo por una ofensa grave contra la seguridad pública.

Escuela Vladislav Ribnikar en Belgrado, Serbia. Foto: Google Maps.

Los detalles del tiroteo

De acuerdo a la investigación, el adolescente sacó las dos pistolas que utilizó para cometer el tiroteo de la caja fuerte de su padre, las guardó en la mochila y se dirigió al colegio Vladislav Ribnikar. Allí abrió fuego en el vestíbulo y luego entró en un salón, donde continuó disparando.

Tras la masacre, un juez declaró a los medios locales que el adolescente disparó 66 veces en dos minutos y un segundo. En total, el adolescente mató a siete niñas, un niño y un guardia de seguridad del colegio.

Luego, dos días después del ataque, un hombre armado mató a nueve personas en las afueras de Belgrado. Ambos incidentes desencadenaron protestas que congregaron a miles de personas, lo que motivó al gobierno serbio a lanzar una campaña de amnistía para la entrega de armas y endurecer las leyes sobre armas de fuego.

Con información de OGlobo/GDA