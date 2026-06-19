Pánico en Nueva York por dos personas que abrieron fuego en Times Square luego de los festejos de la NBA

Un menor de edad fue detenido por el Departamento de Policía de Nueva York tras registrarse varios disparos este jueves en Times Square, en pleno corazón de Manhattan, según informaron las autoridades policiales. La Policía confirmó que no se registraron heridos.

El incidente, que involucró a dos personas que abrieron fuego antes de huir, ocurrió poco después de una multitudinaria celebración en la ciudad por la victoria de los New York Knicks en la NBA.

Los detalles del tiroteo en Nueva York

El violento episodio ocurrió poco antes de las 16:00 horas en la intersección de la calle 44 con la séptima avenida. La zona se encontraba con una gran afluencia de público debido a los festejos por el triunfo del equipo de básquetbol local. Según informaron las cadenas de televisión CBS y Fox, dos personas salieron corriendo, aparentemente extrajeron armas de fuego y comenzaron a disparar antes de escapar del lugar.

Las autoridades confirmaron que, tras el despliegue policial, se logró la captura de uno de los presuntos implicados en la balacera. Se trata de un menor de edad cuya identidad y edad exacta no han sido reveladas. Durante los procedimientos ejecutados en la escena, los uniformados lograron recuperar un arma de fuego que habría sido utilizada durante los incidentes.

La investigación sobre los disparos en Times Square continúa abierta para localizar al segundo sospechoso que huyó de la escena. La seguridad en los puntos turísticos más relevantes de la ciudad fue reforzada de manera preventiva para garantizar la tranquilidad de los transeúntes ante nuevos escenarios de violencia en Nueva York.

Con información de EFE