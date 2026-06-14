New York Knicks y otra tremenda remontada para conquistar la NBA luego de 53 años tras vencer a San Antonio Spurs

La NBA tuvo otra apasionante noche en la que se definió el título de campeón porque New York Knicks, en otra gran remontada, derrotó a San Antonio Spurs como visitante en cifras de 94 a 90 y después de 53 años conquistó el tan ansiado anillo.

Y fue otra noche épica porque nuevamente la franquicia de Nueva York remontó el marcador, pero en esta oportunidad jugando en casa de los Spurs, el Frost Bank Center de San Antonio, para sentenciar las Finales NBA con un contundente 4-1.

Jalen Brunson puso toda su jerarquía en unas finales extraordinarias con 45 puntos y le dio a los Knicks el tercer anillo de su historia, después de los obtenidos en los años 1973 y 1970.

Los Knicks conquistaron el título NBA contra unos Spurs que les habían negado la gloria en las últimas finales de los neoyorquinos que habían sido en 1999.

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