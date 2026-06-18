Adolescente de 16 años fue abatido en su casa por la Policía durante operativo en el barrio Borro

Un adolescente de 16 años fue abatido a disparos por la Policía en su casa durante un allanamiento realizado en el barrio Borro, según informó el Ministerio del Interior.

De acuerdo a lo que relata la cartera, el allanamiento se hizo en el marco de una investigación realizada por personal de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial (DGIIP), dirigida por la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno. Se buscaba investigar tiroteos ocurridos en la zona.

Operativo policial en el Borro Foto: captura/Telemundo

La Policía, tras hacer tareas de información, análisis e inteligencia policial, logró identificar cuatro viviendas de interés para la causa. Este material fue presentado ante la Justicia, para solicitar órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas en la mañana del jueves en las inmediaciones de Dr. Horacio García Lagos y Dr. José Martirene.

Fue en este contexto que la Policía ingresó a la vivienda en la que vivía la víctima. Según reconstruye la versión del Ministerio del Interior, el menor tenía un arma de fuego que apuntó contra los policías, por lo que uno de los agentes abrió fuego con su arma de reglamento y disparó al adolescente.

De acuerdo con la información policial, el adolescente de 16 años fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde posteriormente falleció. Desde la cartera señalan que se pudo incautar el arma que portaba el joven fallecido, una Glock 19 con numeración limada y modificada, con cargador extendido. También se encontraron dos armas más en la misma casa.

La versión de la familia del menor

Tras la muerte de un adolescente de 16 años en el marco de un allanamiento en el barrio Borro se desataron incidentes entre efectivos de la Guardia Republicana y vecinos de la zona. Según pudo constatar Telemundo (Canal 12), los efectivos lanzaron munición no letal a las personas que se encontraban en la zona, que arrojaron piedras a la Policía.

Sin embargo, la versión de los familiares es otra: aseguran que el menor no estaba armado, sino que estaba durmiendo cuando la Policía ingresó a la casa y que los efectivos le dispararon sin justificación.