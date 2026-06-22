El Parlamento de Noruega "remó" al estilo vikingo para apoyar a su selección en el Mundial

El Parlamento de Noruega realizó un llamativo e histórico gesto de apoyo hacia su selección de fútbol, que regresó al Mundial luego de 28 años de ausencias. Los legisladores simularon una acción colectiva de remar al estilo vikingo, un movimiento que se consolidó como la principal seña de identidad y celebración de los hinchas de este país nórdico.

"La presidencia del Parlamento ha pensado que debemos enviar un saludo a nuestros jugadores, una selección que está respondiendo de verdad, desde el corazón de la democracia. No hay ninguna otra manera de hacerlo mejor que remando", declaró de forma oficial el presidente de la institución legislativa, Masud Gharahkhani.

Remo en el Parlamento noruego en apoyo a su selección Foto: captura de video

Respaldo institucional y visiones encontradas

La iniciativa dentro de la cámara duró apenas unos pocos segundos y contó con el respaldo y la participación de la gran mayoría de los diputados presentes en la sala. Sin embargo, el festejo no estuvo exento de debate y generó algunas voces críticas en el arco político local.

El diputado Erlend Wiborg, integrante del derechista Partido del Progreso —fuerza que se posiciona como la segunda minoría parlamentaria—, manifestó de forma pública su rechazo a la iniciativa y rehusó participar del movimiento coordinado por las autoridades de la mesa. "Se puede animar a la selección desde las tribunas, el bar o en casa en el sofá", cuestionó el legislador.

Un regreso esperado y presencia de la realeza

El combinado nacional no lograba clasificar a una fase final en la categoría masculina absoluta desde la Eurocopa 2000, lo que explica la efervescencia de la sociedad ante el fixture del Mundial 2026. Las expectativas se dispararon por completo tras la victoria obtenida en la primera jornada del grupo, donde el conjunto venció 4-1 a la selección de Irak.

Erling Haaland festejando el primer gol de Noruega contra Irak por el campeonato Mundial 2026. Foto: Justin Setterfield/Getty Images

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, estuvo presente en el primer partido de la selección de Noruega. Para el segundo enfrentamiento, que tendrá lugar este lunes ante Senegal, la Casa Real confirmó que asistirán la princesa Ingrid Alexandra y su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus.

Con información de EFE