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El País Ovación Mundial

Mundial 2026 en vivo hoy 22 de junio: el después de Uruguay-Cabo Verde y juegan los campeones del mundo

Las selecciones de Argentina, Francia y Noruega van este lunes por el ansiado pase a los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos.

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Lionel Messi festejando su tercer gol para Argentina en partido contra Argelia en el campeonato Mundial 2026.
Lionel Messi festejando su tercer gol para Argentina en partido contra Argelia en el campeonato Mundial 2026.
Foto: Michael Steele/Getty Images

Para la jornada de hoy, lunes 22 de junio, el calendario del Mundial 2026 presenta cuatro encuentros fundamentales. La acción comenzará a las 14:00 (hora de Uruguay) con el enfrentamiento entre Argentina y Austria, correspondiente al Grupo J.

Posteriormente, a las 18:00, se verán las caras las selecciones de Francia e Irak por el Grupo I. Más tarde, será el turno de Noruega, que se medirá ante Senegal desde las 21:00, buscando ratificar su buen inicio en la competencia.

Finalmente, el cierre de la actividad será a las 00:00 (ya del martes) cuando Jordania y Argelia pongan punto final a la jornada.

Uruguay fue una catarata de errores ante Cabo Verde

La Celeste de Marcelo Bielsa volvió a demostrar un rendimiento irregular y deberá ir a buscar la clasificación en la última fecha frente a España, candidata al título de campeón.

Lee el comentario de Juan Pablo Romero, desde Miami, Estados Unidos.

La salida de los jugadores de Uruguay tras el empate ante Cabo Verde por el Mundial 2026.
La salida de los jugadores de Uruguay tras el empate ante Cabo Verde por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!

En este 22 de junio el equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo de una nueva jornada del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.

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