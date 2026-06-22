Mundial 2026 en vivo hoy 22 de junio: el después de Uruguay-Cabo Verde y juegan los campeones del mundo

Para la jornada de hoy, lunes 22 de junio, el calendario del Mundial 2026 presenta cuatro encuentros fundamentales. La acción comenzará a las 14:00 (hora de Uruguay) con el enfrentamiento entre Argentina y Austria, correspondiente al Grupo J.

Posteriormente, a las 18:00, se verán las caras las selecciones de Francia e Irak por el Grupo I. Más tarde, será el turno de Noruega, que se medirá ante Senegal desde las 21:00, buscando ratificar su buen inicio en la competencia.

Finalmente, el cierre de la actividad será a las 00:00 (ya del martes) cuando Jordania y Argelia pongan punto final a la jornada.