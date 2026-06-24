¿Aire acondicionado o ventilador?: la ola de calor que sacude Francia provoca inédito choque político

El aire acondicionado en Francia ha provocado un inédito choque político en plena ola de calor. El día en el que Francia ha vivido su noche más calurosa desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947 -con una mínima de 21,6 grados de media-, el aire acondicionado -o la “clim”, como popularmente se conoce en el país- ha generado un cisma político entre los que lo ven como una falsa solución o una necesidad perentoria.

Los primeros -encarnados por el principal partido de la izquierda, La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon- consideran que “la clim” consume grandes cantidades de energía y expulsa calor al espacio público, lo que provoca un mayor calentamiento de las calles de las ciudades.

Mélenchon, candidato a la elección presidencial de 2027, aboga por un refuerzo en el aislamiento de los edificios y por un sistema de redes de frío público, que funciona como una calefacción pero al revés, refrigerando a través de tuberías que se suministra de algún río cercano. Esta tecnología madura, pero poco conocida por el gran público ya se aplica en 1.500 edificios en Francia.

Ola de calor en Francia provocó el cierre del último piso de la Torre Eiffel. Foto: Yoan Valat/EFE.

Los pro-aire acondicionado, por su parte, se sitúan en el otro extremo del tablero político, representados por la Agrupación Nacional (RN) de la ultraderechista Marine Le Pen. Su partido acaba de detallar un plan para amortiguar el calor cifrado en 20.000 millones de euros y que aplicará en caso de que gane las presidenciales de 2027.

“Es absurdo dejar que las personas se mueran de calor”, se indignó recientemente Le Pen, cuya candidatura al Elíseo depende de la sentencia en apelación del próximo 7 de julio sobre un caso de presunta malversación de fondos del Parlamento Europeo (PE).

Además de una renovación térmica, el RN estima que haría falta instalar, en toda Francia, 20 nuevos millones de aparatos de aire acondicionado, lo que incluiría escuelas (solo un 5% están climatizadas), así como hospitales públicos y residencias de ancianos. EFE