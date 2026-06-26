Tragedia en Francia por la ola de calor extrema: ya van cuatro niños muertos atrapados dentro de autos

Murió un bebé de un año y medio encontrado dentro de un auto en el estacionamiento de un hospital universitario de Marsella (Francia), indicó este viernes el centro, cuando una ola de calor sacude el país.

Los bomberos indicaron que fueron alertados el martes poco antes de las 14:00 (9:00 en Uruguay) de la presencia del menor, al que trasladaron a las urgencias pediátricas del hospital de La Timone con pronóstico reservado.

El rector de la Universidad Aix-Marsella, Éric Berton, cuya facultad de Medicina está vinculada al hospital, confirmó el fallecimiento del niño en un comunicado enviado a la AFP, avanzado por el medio BFMTV. Según el diario La Provence, el bebé falleció el miércoles.

Según varias fuentes, uno de los padres del niño lo habría olvidado en el vehículo. Esta persona trabajaría a diario en el campus universitario de La Timone y, según La Provence, se trataría del padre del niño.

Un termómetro muestra una temperatura de 51,6 grados Celsius en el pavimento de la plaza Capitole, durante una ola de calor en Toulouse el 23 de junio de 2026. Foto: AFP

La ola de calor que afecta al país, así como a una parte importante de Europa desde hace casi una semana, ya ha provocado numerosas tragedias, con 55 muertes por ahogamiento en Francia y el fallecimiento de varias personas sin hogar.

En la ciudad de Marsella, las temperaturas rondaban los 30ºC el martes cuando el bebé fue encontrado en el auto.

Otros tres niños murieron tras quedar dentro de autos

Niños se refrescan en una fuente durante ola de calor en Francia. Foto: Agencia EFE.

El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años también fueron hallados muertos dentro del auto de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia. Y el miércoles, otro menor de 3 años murió también dentro de un vehículo familiar en Saint-Gratien, al noroeste de París.

El viernes, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, dijo que esperaba "muertes" en los próximos días relacionadas con este episodio de ola de calor, excepcional por su intensidad y su duración, aunque por el momento no ha dado cifras de fallecidos.

AFP