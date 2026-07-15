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"Un poco aterrador”: un tren quedó atrapado en los incendios forestales en Canadá

La escena viral en redes sociales transcurrió durante una ola de calor que en los últimos días golpea al país y a Estados Unidos.

El País
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15/07/2026, 18:28
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Imágenes del tren atrapado en el incendio en Ontario, Canadá
Imágenes del tren atrapado en el incendio en Ontario, Canadá.
Foto captura de video.

Un tren de carga quedó rodeado por el fuego de un incendio forestal en el norte de Ontario, Canadá. 

El registro, grabado el lunes y luego difundido en redes sociales, exhibe el momento en que el fuego envolvió las vías y el bosque cercano a Armstrong, una localidad remota de la provincia canadiense.

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Los trabajadores que se muestran en las imágenes pudieron escapar y se encuentran a salvo.

Escena de terror

Desde el interior de la cabina, los integrantes de la tripulación observaron cómo las llamas se acercaban mientras una densa columna de humo reducía la visibilidad.

“Esto podría potencialmente alcanzarnos aquí. Esto se ha vuelto un poco aterrador”, se escucha decir a uno de los trabajadores en el video, según informó el medio británico Free Press Journal.

“Dios mío”, agrega antes de advertir aparentemente por radio a unos compañeros: “Tienen que apurarse, estamos rodeados por las llamas”.

Según informó la BBC, la empresa ferroviaria CN Rail confirmó que suspendió temporalmente las operaciones en la zona y reubicó a sus empleados.

De acuerdo con los reportes citados por la cadena británica BBC, el incidente se produjo cuando la tripulación se separó de la locomotora para rescatar a un capataz.

El humo denso habría provocado una pérdida de visibilidad que llevó a que la unidad separada chocara contra su propio tren, generando nuevos focos de incendio.

Los trabajadores finalmente abandonaron la locomotora y escaparon a pie. No se registraron heridos.

Emergencia en medio de la ola de calor

Una intensa ola de calor afecta amplias regiones de Canadá y Estados Unidos.

En Ontario, al menos 128 incendios forestales permanecen activos y varias comunidades fueron obligadas a evacuar, según las autoridades locales.

Armstrong, donde ocurrió la escena, se encuentra bajo una orden de evacuación, al igual que las zonas habitadas por las comunidades indígenas Lac La Croix, Collins, Whitesand y Lac des Mille Lacs.

Especialistas climáticos señalaron que la intensidad de estos episodios está relacionada con un sistema climático modificado por décadas de emisiones de combustibles fósiles.

Un análisis del grupo World Weather Attribution concluyó que el calor y la humedad extremos que afectaron a la costa este de Estados Unidos durante el feriado del 4 de julio habrían sido “prácticamente imposibles” sin la influencia del cambio climático provocado por la actividad humana.

Los meteorólogos también siguen de cerca un nuevo episodio de “El Niño” en desarrollo en el océano Pacífico. El fenómeno, que ocurre entre dos y tres veces por década y puede alterar los patrones climáticos globales, alcanzaría su punto máximo entre octubre y diciembre y podría convertirse en el más intenso registrado hasta ahora.

Mientras tanto, Canadá y Estados Unidos se preparan para un posible deterioro de la calidad del aire en los próximos días por el humo de los incendios forestales. En Europa, la ola de calor de julio también mantiene bajo presión a varios países, con incendios activos en España y Reino Unido en medio de condiciones de sequía y temperaturas elevadas.

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