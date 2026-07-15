Edificio se vino abajo minutos después del desalojo de sus vecinos en España: "Se ha desplomado completamente"

Los vecinos de un edificio de tres plantas de Valencia, España, se vieron sorprendidos este jueves cuando la vivienda se derrumbó pocos minutos después de ser desalojada. Las familias que vivían en el lugar habían sido evacuados del inmueble al detectarse grietas y ruidos en el edificio, que está ubicado junto a un complejo en obras.

Las autoridades también habían evacuado por precaución otro edificio próximo a la zona del derrumbe. "Un edificio se ha derrumbado esta noche en Benetusser, sin dejar daños personales. Los residentes del inmueble, situado en la calle Las Américas y al lado de un solar en obras, habían evacuado previamente el edificio al detectar grietas y ruidos", explicaron los Bomberos de Valencia en su cuenta de X.

"Han acudido dos dotaciones de Torrent y Catarroja, un sargento, un oficial y un inspector en jefe. Pocos minutos después de que los bomberos hayan llegado a la zona, la finca se ha desplomado completamente", agregaron. No se registraron ni heridos ni personas atrapadas entre los escombros.

#Internacionales.- Un edificio de tres plantas se derrumbó durante la madrugada de este miércoles en el municipio de Benetússer, en la provincia de Valencia, España, sin que se registraran personas heridas, luego de que los residentes fueron evacuados de manera preventiva al… pic.twitter.com/c6AOES6Qsg — Noticias RNN (@NoticiasRNN) July 15, 2026

Un edifici s'ha esfondrat esta nit a Benetússer, sense deixar danys personals. Els residents de l'immoble, situat al carrer las Américas i al costat d'un solar en obres, havien evacuat previament l'edifici en detectar esquerdes i sorolls. pic.twitter.com/xSmw3EXy9B — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) July 14, 2026

Por su parte la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, aseguró que sigue "con atención" lo ocurrido, y que está "en contacto" con la alcaldesa. "Quiero mandar todo mi ánimo a las familias afectadas", concluyó.