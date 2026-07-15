Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo España

Edificio se vino abajo minutos después del desalojo de sus vecinos en España: "Se ha desplomado completamente"

La vivienda, de tres plantas, está ubicada junto a una zona en obras. Los vecinos habían sido evacuados tras detectarse grietas y ruidos en el edificio.

El País
El País
15/07/2026, 15:17
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Colapso de edificio en Valencia, España.
Colapso de edificio en Valencia, España.
Foto: captura de pantalla de @NoticiasRNN en X.

Los vecinos de un edificio de tres plantas de Valencia, España, se vieron sorprendidos este jueves cuando la vivienda se derrumbó pocos minutos después de ser desalojada. Las familias que vivían en el lugar habían sido evacuados del inmueble al detectarse grietas y ruidos en el edificio, que está ubicado junto a un complejo en obras.

Las autoridades también habían evacuado por precaución otro edificio próximo a la zona del derrumbe. "Un edificio se ha derrumbado esta noche en Benetusser, sin dejar daños personales. Los residentes del inmueble, situado en la calle Las Américas y al lado de un solar en obras, habían evacuado previamente el edificio al detectar grietas y ruidos", explicaron los Bomberos de Valencia en su cuenta de X.

"Han acudido dos dotaciones de Torrent y Catarroja, un sargento, un oficial y un inspector en jefe. Pocos minutos después de que los bomberos hayan llegado a la zona, la finca se ha desplomado completamente", agregaron. No se registraron ni heridos ni personas atrapadas entre los escombros.

Por su parte la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, aseguró que sigue "con atención" lo ocurrido, y que está "en contacto" con la alcaldesa. "Quiero mandar todo mi ánimo a las familias afectadas", concluyó.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Valencia

Te puede interesar