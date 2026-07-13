El duro relato del rescatista que encontró el cuerpo del niño argentino Lucas Gámez en Venezuela

El rescatista mendocino Guillermo Arana Leyton, integrante del grupo Phoenix, detalló el complejo operativo en el edificio Miramar de La Guaira, donde hallaron el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años que permanecía desaparecido tras los terremotos que sacudieron a Venezuela a fines de junio.

Arana Leyton contó que para dar con el paradero del chico tuvieron que desmontar el inmueble de nueve pisos con maquinaria pesada y que lograron rescatar a personas que continuaban con vida diez días después de la catástrofe.

“Pudimos completar el objetivo que llevábamos, pero no como esperábamos, porque teníamos la esperanza de encontrar a más personas con vida. Ha sido algo nefasto por la cantidad de personas fallecidas”, lamentó el rescatista en diálogo con Canal 9 Televida.

Y añadió: “Pensamos que Lucas iba a estar vivo pero lo encontramos fallecido, abrazado a sus abuelos, entre unas columnas de viga”.

Lucas se encontraba en el segundo piso, junto a los tíos de su mamá, con quienes había ido a pasar el día en la playa de La Guaira. Según reconstruyó la familia, ambos regresaron al departamento donde se alojaban pocos minutos antes de que un doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocara el derrumbe de edificios y severos daños en distintos sectores del estado costero.

Lucas Gámez, el niño argentino de ocho años que había desaparecido en Venezuela, fue encontrado muerto. Foto: La Nación/GDA.

Panorama crítico

El rescatista explicó que la misión contó con el apoyo de 15 médicos venezolanos radicados en Argentina, integrantes de la Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina. Además, destacó la colaboración de la presidenta de la entidad, Indira Acosta, y de la colectividad venezolana en Mendoza, que asistió al grupo con alimentos durante toda la misión.

Sin embargo, describió un panorama crítico en la zona afectada. “No existe agua potable, no hay cloacas y no hay medios de sanidad para contener una epidemia. Hoy se está generando sarna, incluso entre los mismos rescatistas. El hedor de la muerte es abrumador”, precisó.

En ese sentido, contó que todavía quedan numerosos cuerpos atrapados entre los escombros y que la maquinaria disponible resulta insuficiente para su extracción.

Lucas Gámez junto a su madre Blanca Martínez. Instagram: @blanmartinezc.

“Trabajábamos 24 horas, descansábamos dos horas y volvíamos otras 24 horas. Estábamos superados en todo. Creo que cualquier país del mundo se sentiría igual ante una tragedia de esta magnitud”, expresó.

En el cierre de la entrevista Arana adelantó que dentro de siete días volverá a Venezuela con un nuevo equipo integrado por rescatistas mineros especializados en recuperación de cuerpos, además de diez psicólogos y cinco médicos para reforzar la asistencia en la zona afectada.

Asimismo, estimó que el número de víctimas continuará creciendo. “Rompió todos los números que podía pensar. Hoy te digo que van a llegar a 20.000 personas muertas“, afirmó.

Terremotos en Venezuela

Los dos terremotos en Venezuela dejaron hasta este domingo cerca de 4500 muertos, mientras gran parte de la población damnificada vive en campamentos, según cifras oficiales. De acuerdo con el balance difundido por el gobierno de Venezuela en redes sociales, al menos 4490 personas fallecieron, mientras se mantiene la cifra de heridos en 16.740.

Más de 19.500 personas tuvieron que irse a campamentos provisionales desde que los dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio golpearon a Caracas y devastaron al vecino estado de La Guaira. En tanto, los equipos de rescatistas continúan con los operativos para sacar cuerpos que aún permanecen enterrados entre los escombros.

Si bien el gobierno no informó cifras de desaparecidos, la ONU estima que pueden ser hasta 50.000. Las autoridades detallaron que más 850 edificios quedaron afectados y 190 colapsaron totalmente.

La Nación/GDA