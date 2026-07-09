Desgarrador mensaje de madre del niño que era buscado tras terremotos en Venezuela: "Me trago mis palabras"

Un día después que se conociera la muerte de Lucas Gámez, el niño argentino que era buscado en Venezuela tras los terremotos que azotaron ese país, su madre Blancalida Martínez Coronado hizo un emotivo posteo en sus redes sociales.

A través de Instagram, la mujer despidió a su hijo e intentó expresar el inexplicable dolor de perderlo. “Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía. El de maternarte, mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas”, comenzó su publicación.

El niño vivía en Caracas junto a su madre y su padre, Marcos Gámez. El 24 de junio había ido a visitar a su tío en La Guaira para pasar un día de playa.

Tras una tarde en el mar, Lucas volvió al departamento del segundo piso justo antes de que comenzaran los temblores. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Ritcher derrumbaron el edificio.

“Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla. Ahora me trago mis palabras... porque duelar a un hijo,creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida”, expresó.

Lucas Gámez, el niño argentino de ocho años que había desaparecido en Venezuela, fue encontrado muerto. Foto: La Nación/GDA.

La búsqueda

Un amplio operativo se había montado en la zona del derrumbe, donde rescatistas de diferentes países buscaban a las víctimas entre los escombros. La familia de Lucas estuvo constantemente en la zona esperando la aparición del menor.

Los operarios usaron nuevas técnicas de rescate para intentar detectar si Lucas se encontraba con vida. Una de ellas buscaba latidos u otros signos vitales bajo los escombros. En los últimos días los rescatistas se habían enfocado en una fuente de calor que habían detectado a 10 metros de profundidad.

Sin embargo, Lucas fue encontrado sin vida el pasado miércoles por un grupo de brigadistas enviados por Brasil.

“Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe. Te prometo una cosa, Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti, hijo. No sé cómo, ni cuándo. ¡Pero lo haré!”, manifestó.

Vista aérea de edificios colapsados ​​en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela tras los terremotos. Foto: AFP

Y se despidió: “Te amo, hijo. Dios, dame las fuerzas”. El posteo incluyó una serie de fotos de Blancalida con su hijo, abrazados y riéndose, mientras pasaban buenos momentos.

Las palabras del padre de Lucas Gámez

El padre de Lucas, Marcos, había brindado este miércoles por la noche unas palabras a la prensa para confirmar la noticia del fallecimiento. “Pudimos encontrar el cuerpo de Luquitas, no como queríamos, pero bueno, esta fue una batalla de fe y esperanza, intentando llevar un mensaje que no fue hecho, sino que fue de manera orgánica y trascendió fronteras. Sé que el mensaje final de todo esto es que los familiares que siguen buscando a su familia tengan fe y esperanza. Nosotros la tuvimos y tenemos”, sostuvo.

Marcos dijo que su hijo “estaría contento de que puedan seguir rescatando víctimas”. “Lucas vino acá solamente a pasar un día de playa. Lo alcanzó esta terrible tragedia, que también alcanzó a muchísimas personas. No se trata de personalizar una búsqueda, sino de ayudar a la gran mayoría de las personas”, expresó.

También dio detalles sobre el proceso de reconocimiento del cuerpo. “No tuve el valor de ir y verlo. Se encargaron otros familiares. Lo vamos a llevar a Caracas, después nos tocará definir internamente en la familia cómo sería”, contó.

Vista aérea de edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026, tras los terremotos. Foto: AFP.

Y sumó: “En un rato nos vamos a dedicar a darle cristiana sepultura a nuestro hijo. Envío un mensaje de esperanza, fe, humildad y seguir creyendo en Dios y Jesús así como Luquitas lo creía. Él hablaba mucho de Jesús y Dios”.

Además, brindó un mensaje de agradecimiento a todos los involucrados en el rescate: “Infinitas gracias a los bomberos, rescatistas y países que estuvieron. A los trabajadores, a los que sacaron escombros con las uñas, a las Fuerzas Armadas que estuvieron ayudando. Darles las gracias y que sigan con esa vocación de ayuda que nos hace falta acá”, expresó.

Por La Nación/GDA