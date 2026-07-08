Uruguay enviará un segundo avión Hércules con ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) anunció que a partir del jueves se volverá a cargar con ayuda humanitaria un avión Hércules de la Fuerza Aérea que viajará a Venezuela, país que fue azotado por dos terremotos de gran magnitud hace dos semanas y que dejaron miles de muertos y heridos.

Se trata del segundo vuelo de estas características, ya que el pasado sábado sobre la mañana la aeronave viajó al país caribeño con varios insumos.

Según detalló Cancillería, los productos serán acopiados en la Embajada de Venezuela en Uruguay para luego ser trasladados en camiones que viajarán a la Base Aérea para ser subidos al Hércules.

Tal como la última vez, serán priorizados insumos médicos, medicinas, artículos de higiene personal, leche en polvo, suplementos, así como carpas y colchones. Por otro lado, se desconoce hasta el momento en qué fecha partirá este segundo vuelo con ayuda humanitaria.

Insumos en las afueras de la Embajada de Venezuela en Uruguay. Foto: Cancillería.

Casi 3.700 muertos en Venezuela tras los terremotos

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela subió el pasado martes a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

Se trata de un aumento de 150 víctimas mortales respecto al cómputo del lunes.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, indicó que 6.462 personas han sido rescatadas -una cifra que se mantiene sin cambios desde el pasado jueves- y que 17.907 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 87 campamentos transitorios, cinco más que el lunes.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodriguez. Foto: AFP

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en un mensaje en la red social Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y en 190 los colapsados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos.

También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 28.362 voluntarios registrados.

El sismo más mortífero en el país caribeño en el último siglo

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes temblores afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más afectado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Esta vista aérea muestra varios edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela Foto: AFP

Países como Francia, Portugal y China continúan enviando ayuda humanitaria a Venezuela, donde un retén de doscientos mineros se ha sumado a las labores de búsqueda y trabaja para recuperar los cuerpos de las víctimas del doble terremoto que sacudió el norte del país hace trece días.

Con información de EFE