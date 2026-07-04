Avión Hércules despegó hacia Venezuela para trasladar 15 toneladas de ayuda humanitaria tras los terremotos

Alrededor de las 9:00 de este sábado partió rumbo a Venezuela un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya con un total de 15 toneladas de ayuda humanitaria para el país caribeño, luego de que el pasado miércoles 24 de junio sufriera dos terremotos devastadores que dejaron miles de muertos y heridos.

En el despegue se hicieron presentes autoridades de gobierno como el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, según imágenes difundidas por Cancillería.

Días atrás, la cartera de Relaciones Exteriores dijo que los productos enviados iban a ser insumos médicos, material estrerilizante y de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio. "Se trata de insumos dispuestos por el Estado uruguayo y por la sociedad civil que se ha movilizado solidariamente en estos días", indicó Cancillería.

Parte de esta ayuda humanitaria provino de insumos donados en la Embajada de Venezuela en Uruguay y que fueron trasladados en camiones hacia la Base Aérea donde se encontraba el Hércules.

Insumos en las afueras de la Embajada de Venezuela en Uruguay. Foto: Cancillería.

Más de 2.600 muertos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666, informó este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no ofreció un balance sobre el número de personas desaparecidas.

Detalló además que unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda y que 86.117 familias han sido atendidas.

En el desglose, también habló de 6.462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.