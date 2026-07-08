Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, niño argentino que era buscado tras terremotos en Venezuela

Lucas Gámez, el niño argentino de ocho años que había desaparecido en Venezuela, fue encontrado muerto este miércoles. El menor de edad era buscado desde que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter azotaron al país.

El niño, oriundo de Buenos Aires, estaba junto a su tío en un apartamento del segundo piso de un edificio en La Guaira cuando ocurrieron los sismos. Sus padres, Blancalida Martínez Coronado y Marco Gámez, vivieron en Argentina durante más de 10 años tras mudarse en 2013.

Los operarios trabajaban en cavar un túnel para acceder a las víctimas que estaban en el piso donde quedaba el departamento. La madre del niño había dicho que allí habían detectado una “fuente de calor corporal a 10 metros de profundidad” entre los escombros del edificio.

El estado de La Guaira fue el epicentro de la devastación, donde barrios enteros se derrumbaron y estructuras colapsaron.

Vista aérea de edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026, tras los terremotos. Foto: AFP

El creador de contenido venezolano Kristopher Kerezsy, quien venía acompañando a la familia de Lucas en su búsqueda, confirmó la noticia a través de las redes sociales. “Lucas no lo logró”, escribió en una publicación, donde etiquetó a los padres del joven.

“No sé cómo empezar. Solo les pido que tengan muchísima prudencia y tacto. No lo logró. Lucas no lo logró. Ya lo encontraron. [No sobrevivieron] Ni él ni sus familiares. Oren por la paz y el corazón de dos padres que están devastados”, señaló.

Por La Nación/GDA