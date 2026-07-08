Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, niño argentino que era buscado tras terremotos en Venezuela
El niño, oriundo de Buenos Aires, estaba junto a su tío en un apartamento del segundo piso de un edificio en La Guaira cuando ocurrieron los sismos.
Lucas Gámez, el niño argentino de ocho años que había desaparecido en Venezuela, fue encontrado muerto este miércoles. El menor de edad era buscado desde que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter azotaron al país.
El niño, oriundo de Buenos Aires, estaba junto a su tío en un apartamento del segundo piso de un edificio en La Guaira cuando ocurrieron los sismos. Sus padres, Blancalida Martínez Coronado y Marco Gámez, vivieron en Argentina durante más de 10 años tras mudarse en 2013.
Los operarios trabajaban en cavar un túnel para acceder a las víctimas que estaban en el piso donde quedaba el departamento. La madre del niño había dicho que allí habían detectado una “fuente de calor corporal a 10 metros de profundidad” entre los escombros del edificio.
El estado de La Guaira fue el epicentro de la devastación, donde barrios enteros se derrumbaron y estructuras colapsaron.
El creador de contenido venezolano Kristopher Kerezsy, quien venía acompañando a la familia de Lucas en su búsqueda, confirmó la noticia a través de las redes sociales. “Lucas no lo logró”, escribió en una publicación, donde etiquetó a los padres del joven.
“No sé cómo empezar. Solo les pido que tengan muchísima prudencia y tacto. No lo logró. Lucas no lo logró. Ya lo encontraron. [No sobrevivieron] Ni él ni sus familiares. Oren por la paz y el corazón de dos padres que están devastados”, señaló.
Por La Nación/GDA
-
Uruguay enviará un segundo avión Hércules con ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos
Estremecedor relato de Hernán Gil, venezolano rescatado tras 8 días bajo escombros: "Lo más difícil fue salir"
Familiares piden parar demoliciones hasta sacar cuerpos; hay 30.000 reportes de personas con paradero desconocido
La estrella del béisbol venezolano que montó su propio operativo en La Guaira para rescatar a su familia
¿Encontraste un error?