Régimen chavista recurrirá a viviendas prefabricadas para comenzar la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos

El número de muertos por el doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio aumentó a más de 4.300, dijo ayer sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aunque se estima que pueden ser muchos más.

Los potentes terremotos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras. “La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333”, dijo Rodríguez en conferencia de prensa. El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte de ayer.

De acuerdo con Rodríguez en los campamentos improvisados viven más de 19.000 damnificados. Voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.

Rodríguez evitó hablar de la cantidad de desaparecidos, una cifra que la ONU estima en alrededor de 50.000. El líder parlamentario dijo, únicamente que hasta el viernes, 315 personas no han podido ser identificadas, lo que representa el “7% del total de personas fallecidas”.

Rodríguez rechazó que el gobierno vaya a suspender la búsqueda de cuerpos, en medio del temor de familias de que empiecen a levantar los escombros de manera indiscriminada. Dijo que incluso hay esperanza de encontrar personas con vida en uno o dos sitios. “Se está haciendo de manera lenta el proceso de remoción de escombros”, indicó.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela en un intervalo de menos de un minuto están considerados entre los más graves sucedidos en América Latina.

Rodríguez dijo que el gobierno empezará a entregar en los próximos días algunas casas de su programa social Misión Vivienda, pero adelantó que requerirá de importantes recursos para construir más o ayudar a rentar, así como otorgar créditos para comprar inmuebles. El gobierno dispuso de más de 40 terrenos en La Guaira, unos 584.000 metros cuadrados, para construcción de nuevas viviendas, dijo Jorge Rodríguez. Explicó que se encuentran en planicies seguras alejadas de la zona costera, donde cientos de edificios quedaron dañados y más de 180 colapsaron completamente.

La presidenta interina Delcy Rodríguez pidió esta semana al rey Carlos III que libere el oro de las reservas internacionales de Venezuela que se encuentra “retenido” en el Banco de Inglaterra.

Venezuela estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por los terremotos, para lo que el país requerirá recursos como los que están “ilegalmente retenidos” en el exterior, informó Jorge Rodríguez.

“Nosotros tenemos que apurarnos en resolver el tema de las viviendas”, afirmó Rodríguez, porque, señaló, muchas escuelas y centros escolares están sirviendo de campamentos temporales.

En la semana, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, dijo desde La Guaira que el plan del Gobierno venezolano, apoyado por Naciones Unidas, consiste en llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional.

Competencia “exclusiva” Chavismo en el poder reivindica su conducción El régimen venezolano reafirmó que es su competencia “exclusiva” planificar y liderar la reconstrucción tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, y que ya “ha activado” a sus empresas públicas, industria nacionales y sector privado para llevar a cabo este proceso. La Cancillería venezolana reaccionó de esta forma y “con extrañeza” a las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien el pasado viernes en un acto público aseguró que “la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica”. Además, aseguró que plantearían “esta situación al gobierno norteamericano”. El régimen chavista reafirmó que “corresponde exclusivamente al Estado venezolano la recuperación del país. EFE

Con información de EFE y AFP