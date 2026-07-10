Venezuela: respuesta sanitaria tras terremotos entra en "fase crítica" y la emergencia "está lejos de terminar"

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró ayer jueves que la respuesta sanitaria tras los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio entró en una nueva fase “crítica”, al tiempo que advirtió que la emergencia “está lejos de haber terminado”.

La OPS detalló que ha movilizado hasta el momento unos 9 millones de dólares de los 24 millones que necesita recaudar para la emergencia y alertó que “la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”.

“La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado”, advirtió el director de la OPS, Jarbas Barbosa, en una rueda de prensa sobre la situación en Venezuela.

La cuantía de 9 millones de dólares incluye recursos del fondo de desastres de la propia OPS; 2,5 millones del Fondo de Emergencias de la OMS; contribuciones de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la Unión Europea y de Naciones Unidas -esta última por unos 3 millones aún pendientes de confirmación-, además de compromisos de Canadá por 2 millones y de España por 1,5 millones.

Esta imagen muestra casas dañadas en un barrio de viviendas sociales en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela Foto: AFP

“Ese pedido es de extrema urgencia. No es para rehabilitación, es para respuesta y recuperación de los servicios esenciales”, resaltó el director de Emergencias de la organización, Ciro Ugarte.

Actualmente, dos equipos médicos de emergencia internacionales operan en Venezuela, mientras la organización ha enviado seis toneladas métricas de insumos médicos de emergencia desde su reserva estratégica en Panamá.

“La respuesta se ha concentrado en tres prioridades inmediatas: salvar vidas, mantener la continuidad de los servicios esenciales de salud y prevenir riesgos adicionales para la salud en las próximas semanas”, señaló Barbosa.

El director de la OPS insistió en que los mayores riesgos tras una catástrofe de este calibre suelen estar relacionados con las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento, el acceso al agua potable o la vacunación.

La salud mental figura también entre las prioridades de la respuesta humanitaria debido al impacto emocional que la catástrofe ha tenido tanto en la población afectada como en el personal sanitario.

Equipos de rescate transportan el cuerpo de una víctima ​​en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela. Foto: AFP

Gestión ante el FMI

Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocian cómo desbloquear lo más rápidamente posible los activos financieros del país para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, declaró ayer jueves la portavoz del organismo, Julie Kozack.

El régimen de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha emprendido una campaña para desbloquear fondos retenidos en varios países tras los sismos.

En el caso del FMI, la presidenta interina mantuvo una conversación telefónica con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

Venezuela cuenta con dos tipos de activos en el seno del FMI, explicó la portavoz: el denominado tramo de reservas, que es la parte de la cuota nacional que puede ser retirada inmediatamente, y los derechos especiales de giro (DEG), que son el derecho potencial a obtener monedas de libre uso de otros países miembros.

Ruinas en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, el 8 de julio. MIGUEL MEDINA/AFP fotos

“La posición del tramo de reservas de Venezuela, que es lo que han señalado que les gustaría utilizar, al 8 de julio era de casi 350 millones de dólares estadounidenses. Las tenencias de DEG de Venezuela ascienden a unos 4.500 millones de dólares”, detalló la portavoz. Rodríguez y la directora gerente del FMI “discutieron el uso de Venezuela del tramo de reservas, que proporciona una fuente de liquidez importante y fácilmente disponible, que puede movilizarse rápidamente”, añadió.

Rodríguez dijo que ha pedido por otro lado al rey de Inglaterra que libere el oro venezolano retenido en el banco central, valorado en 1.900 millones de dólares. EFE, AFP

Cifra de muertos llega a 3.899

La cifra de muertos por los terremotos de hace quince días en Venezuela subió ayer jueves a 3.899, según el balance oficial. Ayer la Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que más de 30.000 venezolanos han recibido artículos de primera necesidad del país norteamericano. Los insumos fueron entregados por el subsecretario de Agricultura, Luke Lindberg, y el funcionario del Departamento de Estado, Ryan Shrum.