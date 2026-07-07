Delcy Rodríguez demanda al empresario español que la acusa de entregarle dinero de PDVSA para financiar al PSOE

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó una demanda de conciliación al comisionista español Víctor de Aldama para que se retracte de sus afirmaciones de que fue ella quien le dio un sobre relacionado con la petrolera venezolana PDVSA y que habría servido para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. De negarse Aldama a retractarse, Delcy Rodríguez decidirá si interpone una querella.

Aldama entregó el citado sobre el pasado mes de marzo ante el juez Ismael Moreno, que investiga los pagos en efectivo en el PSOE. En concreto, los realizados de 2017 a 2024 a sus dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido ante la posibilidad de que algunos de ellos, como los percibidos por el exministro socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, sean constitutivos de un delito de blanqueo o financiación irregular.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se hacía referencia a “un sobre de color marrón” en el que aparece como remitente el expresidente de PDVSA Manuel Quevedo y como destinataria Delcy Rodríguez. Para la UCO era clave en este asunto la “intermediación” de Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó supuestamente a Aldama el 4 de febrero de 2020. EFE