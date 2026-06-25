Felipe González pide “responsabilidad política” a Pedro Sánchez por casos de corrupción: renuncia o elecciones

La sentencia del Tribunal Supremo por el caso mascarillas por la que se condena a 24 años a José Luis Ábalos, a 19 años a Koldo García y a cuatro años a Víctor de Aldama, que se librará de la cárcel, le ha servido a Felipe González para reclamar “responsabilidad política” a Pedro Sánchez, debido a la pena durísima recibida por el exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE. “El liderazgo consiste en asumir la responsabilidad política. El liderazgo no mercenario consiste en asumir que fueron “nombrados por él” y “tenían su confianza”, por lo que “hay una responsabilidad política evidente”. “Por ese tipo de responsabilidad política fue por lo que Ábalos se subió a la tribuna del Congreso y le planteó una moción de censura a Mariano Rajoy para que se fuera por responsabilidad política. La situación es exactamente igual”, ha afirmado González.

Preguntado precisamente por cómo se asume la responsabilidad política tras la primera sentencia del caso Koldo, González ha observado que “hay muchos mecanismos: uno que es dimitir, hay otro que es convocar elecciones para que te ratifiquen o te rectifiquen. Esos son los dos más claros”. La cuestión de confianza sería otra opción. Repreguntado por qué debería hacer Sánchez, el presidente que más años ha gobernado España desde la restauración de la democracia ha replicado que “tendría que haber convocado ya” elecciones pero ha ironizado con que el presidente argumenta que la Constitución dice que los mandatos son de cuatro años. “¿Será la única cosa en lo que vamos a cumplir la Constitución?“, ha disparado González en un acto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Toledo.

García-Page ha coincidido en que “tendría que tener alguna consecuencia, democráticamente hablando, pero el concepto de responsabilidad política está manoseado”. “Yo hace un año planteé anticipo electoral o cuestión de confianza sobre la base de que las cosas no estarían mejor”, ha hecho hincapié el presidente de Castilla-La Mancha, que espera que “la mitad” del comité federal del PSOE, que se reúne este sábado por primera vez en un año, “sea autocrítico”. A su juicio, “lo verdaderamente grave” en su partido “es la falta de autocrítica”. “Yo cuando era secretario general estaba prohibido levantarse en el comité federal para defender al Gobierno o al secretario general”, ha recalcado González. Y ha finalizado con otro mensaje a navegantes: “Yo soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo, porque si dijera todo lo que pienso ardía Troya. En serio lo digo, todavía me contengo”.

El expresidente González se ha referido también a las joyas tasadas en 1,3 millones de euros cuyo origen José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin aclarar. Felipe González ha instado al otro expresidente socialista a que las “devuelva cuanto antes”, a la espera “de que explique lo que tenga que explicar” en una nueva declaración ante el juez José Luis Calama sin fecha prevista. El magistrado de la Audiencia Nacional, que le imputó inicialmente por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, abrió posteriormente una pieza separada por delito fiscal y contrabando por el ajuar que Zapatero guardaba en su despacho. El juez resaltó la semana pasada que el dirigente socialista no había “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”. A diferencia de González, Pedro Sánchez ha dejado en manos de Zapatero la decisión de entregar las joyas a Patrimonio del Estado.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en cierre de campaña del PSOE para las elecciones de Andalucía. Foto: AFP

González ha asegurado que ha tenido “muchas diferencias” con Zapatero pero lamenta su situación judicial. “Políticamente me he distanciado de él mucho y he criticado mucho su comportamiento, lo demás me ha caído encima como una enorme sorpresa”, ha aseverado. El presidente de Castilla-La Mancha no ha ocultado que continúa “impactado” y ha exigido “saber qué ha pasado con el tema de las joyas, ya que se está diciendo que es un regalo de Arabia Saudí”. “Tendría que quedar claro y más que devolverlo, entregarlo. Si las cosas son como parecen, es que es muy duro... La presunción de inocencia es un derecho, pero si alguien la quiere plantear como una excusa para estar años sin poder opinar ni hacer un análisis político y de las posibles consecuencias, que conmigo no cuenten”, ha sentenciado el barón del PSOE en un evento organizado por la Federación Empresarial Toledana moderado por la periodista Ángeles Blanco al que han asistido unos 300 empresarios.

González ha explicado que su Gobierno se desprendió de los regalos semejantes que acostumbran a hacer países árabes y orientales. “Nosotros no teníamos legislación para eso y tampoco hacía falta. Yo iba a ver a Helmut Kohl y le llevaba un jamón y se quedaba contento, luego Mercedes pretendía regalar un camión en Doñana y lo pusimos a nombre de la estación biológica. Al rey de Jordania se le ocurrió regalar al rey Juan Carlos (la residencia real de) La Mareta (en Lanzarote) antes de morir y se pasó a Patrimonio del Estado. Con ese mismo criterio, y nunca he querido expresarlo como ahora, cuando salí del Gobierno hicimos una larga lista y en las galerías del nuevo Consejo de Ministros pusimos como tres filas con ese tipo de regalos: el sable con una perla, cuchillos, no sé qué... Lo que creímos que tenían valor y eran regalos de Estado se quedaron allí”, ha detallado. “Me consta que ministros de mi Gobierno que recibieron regalos de esa naturaleza lo dejaron en el sitio, algunos están irritados con Miguel Sebastián”, ha apostillado el expresidente, en referencia al exministro con Zapatero, que ha contado que recibió una serie de joyas como obsequio institucional en una visita a Arabia Saudí que dejó en una vitrina el Ministerio de Industria. Zapatero decidió quedarse las joyas en vez de entregarlas a Patrimonio del Estado, como hizo su exministro. José Marcos / El País de Madrid

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Foto: EFE

La esposa entrega el pasaporte

Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez, entregó ayer su pasaporte en un juzgado de Madrid, una medida cautelar impuesta al apreciar el juez que la investiga riesgo de fuga. En el juzgado se le ha notificado la apertura de un juicio oral contra ella por cuatro delitos, incluido el de corrupción en los negocios. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde 2024 los hechos que giran en torno a una cátedra que la esposa de Sánchez codirigió en una universidad pública madrileña, dictó el pasado fin de semana un auto en el que enviaba a un juicio con jurado popular a Gómez; a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

A Gómez y Álvarez les impuso el juez una serie de medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. EFE