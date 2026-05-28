Investigan al PSOE por una trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno español

Agentes policiales entraron ayer miércoles en la sede en Madrid del PSOE, por orden del juez que instruye el llamado “caso Leire” sobre una presunta trama para desestibilizar procedimientos judiciales que afectan a este partido o al Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán habría pagado “con cargo a fondos del partido” a la exmilitante Leire Díez para “atacar la correcta dirección de las investigaciones” abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en uno de los autos, al que ha tenido acceso EFE, en los que el juez imputa, además de a Santos Cerdán, a la gerente del partido socialista Ana María Fuentes y al expresidente regional de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías

El juez del “caso Leire” señala en el auto que el inicio de las actividades de estas presunta “estructura criminal” se sitúa en los días de reflexión que se tomó el presidente Sánchez, en abril de 2024, cuando se supo que un juzgado madrileño estaba investigando a su mujer.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Foto: Javier Lizon/EFE.

Dos días después de que el presidente español publicara una carta a la ciudadanía diciendo que iba a tomar unos días de reflexión, tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE, presidida por Cerdán, que el juez considera un “punto de inflexión”.

A partir de este momento, Cerdán encargó a la militante del PSOE Leire Díez actuaciones para desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, según el juez.

Cerdán “habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste” de esta actividad que ahora se investiga.

Por ello, el juez ha ampliado la investigación que ya tenía abierta por presuntas mordidas contra Leire Díez y ha pasado a investigar al exsecretario de Organización del PSOE, entre otros. EFE