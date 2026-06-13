Fraude y contrabando de joyas: la claves del caso contra Rodríguez Zapatero que complica al gobierno de Sánchez

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, ya objeto de pesquisas por tráfico de influencias que han sacudido al Gobierno, será investigado por presunto fraude fiscal y contrabando por unas joyas halladas en su despacho.

Según el documento judicial de la Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid, Zapatero no pudo acreditar el “pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a (la) importación” de las joyas, tasadas en 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares).

Presidente entre 2004 y 2011, Zapatero es una destacada figura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y afín al actual mandatario, Pedro Sánchez.

Un representante de Zapatero había asegurado que las joyas, encontradas en un registro policial en la caja fuerte de su oficina, eran una herencia familiar y les había otorgado un valor mucho menor. El propio Zapatero atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra, y regalos no especificados.

Joyas de la familia del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez estima que el hecho de que Zapatero no pueda demostrar haber pagado tasas o impuestos por esas joyas “constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”.

El registro policial que encontró las joyas había sido ordenado por el magistrado, que busca determinar si Zapatero influyó, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid.

El juez José Luis Calama, que lleva el caso, argumenta que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, sin rastro fiscal sobre su adquisición, es un “indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante” por una posible ganancia patrimonial no justificada en la declaración del impuesto sobre la renta de Zapatero.

Considera también el juez que estos hechos pueden constituir un delito de presunto contrabando, puesto que la circulación en España de joyas por valor de 1,3 millones de euros, “sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación”, es indicio de que “tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”.

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: AFP fotos

La valoración de las joyas la ha hecho una joyería, Ansorena, a petición del juez Calama, en colaboración con el Instituto Gemológico Español, encargado de analizar rubíes, esmeraldas y zafiros.

El collar de más valor es de oro blanco de 18 kilates, pesa 82 gramos, tiene dos esmeraldas naturales originales de Zambia y está cuajado de diamantes, según señala el informe de la joyería aportado a la causa.

También es de oro blanco otro collar con un valor de 220.000 euros (254.000 dólares), que tiene trece zafiros originales de Tailandia, junto a diamantes que forman “un delicado diseño vegetal calado”, indica esta joyería, que desde su apertura en el siglo XIX ha surtido a la Casa Real española.

Además, entre las joyas incautadas también hay otro collar de diamantes y rubíes, una pulsera de oro, pendientes de piedras preciosas, más conjuntos de preciado valor y relojes de marca de entre 3.000 a 6.000 euros (casi 3.500 y 7.000 dólares).

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Foto: EFE

Complica al gobierno

Imputado el 19 de mayo por esa parte del caso, Zapatero está citado el 17 y 18 de junio por el juez José Luis Calama para ser interrogado por sospechas de estar al frente de la estructura organizada que mediaba con organismos públicos para conseguir beneficios, según la Audiencia Nacional.

El hallazgo de las numerosas joyas, algunas de las cuales tenían lo que parecían piedras preciosas, y de relojes de lujo era uno de los detalles más llamativos del sumario del caso.

La investigación contra Zapatero fue un mazazo para el Gobierno de Sánchez, ya debilitado por otras causas judiciales, entre ellas la de su hermano David, su esposa, Begoña Gómez, y su antiguo hombre de confianza, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

A esto se unió en las semanas pasadas una investigación contra una exmilitante socialista, Leire Díez, señalada por la Justicia por estar en el centro de “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban” al Partido Socialista y al Gobierno.

Una persona pasa a través de una pancarta desplegada en la fachada del gobernante Partido Socialista Español, en Madrid. Foto: AFP

La investigación a Zapatero le sitúa como presunto “vértice” de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra.

El juez destaca el presunto “liderazgo” de Zapatero en una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos. Además, considera que los beneficios económicos de esa red de tráfico de influencias “habrían sido canalizados” hacia el expresidente y su “entorno más próximo”.

Tras su imputación judicial, Zapatero aseguró en un vídeo que “jamás” había hecho gestiones en relación con el rescate de la aerolínea y dijo que defenderá su inocencia. AFP, EFE

"Como es posible que suceda esto"

María Ángeles de Celis, exsecretaria personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa durante seis años, no puede creer lo que están revelando sobre su exjefe. En declaraciones a Antena 3, afirmó que la imagen que daba cuando trabajó con él no encaja con lo que está saliendo a la luz. “Es como si habláramos de dos mundos distintos, no sé cómo es posible que todo esto esté sucediendo”, señaló.