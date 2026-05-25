La Policía española relaciona a un empresario como “receptor y ejecutor” de órdenes de Rodríguez Zapatero

La Policía española sitúa al empresario Julio Martínez Martínez como “receptor y ejecutor de órdenes” del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la presunta red relacionada por el préstamo de la aerolínea venezolana Plus Ultra y al frente de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas.

Así se desprende de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) española sobre la investigación de una presunta trama de tráfico de influencias en la obtención de la ayuda de 53 millones de euros otorgada a la aerolínea venezolana, por la que ha sido imputado Zapatero. En el documento, la Policía española habla de “una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados” por Zapatero a favor de terceros.

“En la cúspide de la red” se encontraría el propio Zapatero y, en un segundo nivel “operarían sus lugartenientes”, su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez y su hombre de confianza en Venezuela, Manuel Aaron Fajardo García -identificado en una conversación como “pieza de ZP en Venezuela”. Sobre Martínez -a quien directivos de Plus Ultra aludían como el “lacayo” de Zapatero-, el informe describe que este actuaría a varios niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como “receptor y ejecutor de órdenes directas” de Zapatero y como persona al frente de un entorno societario cuyo objeto sería la canalización de los fondos abonados por los clientes al entramado.

En otro punto del informe, la UDEF señala que la “posición formal” de Martínez como titular de las sociedades constituye “una mera apariencia o cobertura instrumental” destinada a encubrir “la verdadera dirección ejercida” por Zapatero, una “figura de liderazgo no visible en la estructura formal”. En un tercer nivel jerárquico, estaría presuntamente la secretaria de la oficina del expresidente Zapatero, María Gertrudis Alcázar, “quien ejecutaría las órdenes directamente dictadas por éste”.

EFE