Los correos y conversaciones que señalan al expresidente español: “Mañana Zapatero interviene directamente”

“Múltiples evidencias”, entre ellas “conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros”. El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por el que cita a declarar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, detalla los indicios que apuntan a que el que fuera líder del PSOE era “el núcleo decisor y estratégico” de la trama de corrupción investigada en el llamado caso Plus Ultra, en el que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a esta aerolínea. “Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas”, resalta el magistrado.

El auto recoge cómo el entonces dueño de la compañía, el empresario venezolano Rodolfo Reyes, maniobró para buscar influencias que le permitieran acceder a las ayudas públicas a empresas habilitadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico de la pandemia de covid-19. Así lo atestiguan mensajes encontrados en su teléfono móvil, a la que la Policía Nacional tuvo acceso gracias a la colaboración de la Homeland Security Investigations (HSI), una agencia oficial de EE UU, y que el juez ha incorporado a su escrito: “Necesitamos llegar a las ayudas ( .. .) A ver qué se te ocurre a nivel político”, le dice el 23 de marzo de 2020 Reyes al abogado Miguel Palomero. “Tocamos a Ábalos [en referencia al en aquel momento ministro de Transportes]”, responde este. Una semana después, el 30 de marzo, Reyes contacta con Ramón Gordils, diplomático venezolano: “Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas”. “Vayan recorriendo la ruta normal. Y yo, busco cómo llegarle a ZP”, contesta el diplomático.

El juez advierte que en esas conversaciones los responsables de Plus Ultra hablaban desde el principio de la posibilidad de pagar a cambio de esa gestión que iban a intentar encomendar al expresidente del Gobierno. El 24 de abril, Reyes informa al entonces vicepresidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola, de que ha conseguido acceder a Zapatero. “Acaba de hacerse el puente con ZP”, escribe el entonces dueño de la compañía, a lo que el presidente responde: “Aunque sea pagando un poquitín”. Los responsables de la empresa se cruzan mensajes en los días siguientes en los que van dando cuenta de las gestiones para llegar al exdirigente socialista y, por fin, el 30 de abril Reyes informa al diplomático Gordils que Martínez Sosa ha hablado con Zapatero 11 minutos y “le explicó todo”.

En su resolución, el magistrado destaca otra media docena de conversaciones intervenidas por Rojas con otros investigados y que apuntan, según el juez, a la “capacidad de decisión” de Zapatero en las gestiones para conseguir que esa ayuda finalmente se materializase en 2021. Así, destaca los mensajes que se enviaron el 4 de julio de 2020 Reyes y Martínez Sola, en los que el segundo informa a su interlocutor que “lo tiene Grupo Zapatero [en referencia al supuesto entramado del expresidente] desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen)”. Reyes responde: “Solo pedimos el 5% de lo que den a Iberia y [Air] Europa”. Días después, en otro mensaje intervenido, se destaca que “nuestro pana [término usado en Venezuela para referirse a un amigo cercano] Zapatero detrás”, al referirse a una reunión que habían mantenido poco antes los directivos de Plus Ultra con altos cargos del Ministerio de Transportes y en la que había sido recibido por “altas recomendaciones”.

Expresidente del Gobierno español (2004-2011), José Luis Rodríguez Zapatero. AFP

El magistrado se apoya en más mensajes en el mismo sentido, como uno de septiembre de 2020 en el que los interlocutores, preocupados porque el expediente para recibir la ayuda se encuentra paralizado, se plantean “si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien de la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, responsable de dar la ayuda]”. El auto destaca que todas estas alusiones entre los investigados al papel jugado por el expresidente se producen “en los hitos clave del procedimiento administrativo” para la concesión de la ayuda. El auto recoge también una carta encontrada en el ordenador de Roberto Roselli, entonces director financiero de Plus Ultra, dirigida al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Candoya, en la que pide ayuda para acceder a un crédito ICO y asegura actuar “siguiendo instrucciones del presidente, don José Luis Rodríguez Zapatero”. Fuentes financieras señalan que ese crédito nunca se formalizó.

Entre las conversaciones mantenidas por los responsables de Plus Ultra en torno a las gestiones del expresidente del Gobierno que detalla el auto, se incluye también una entre del 6 de febrero de 2021 en la que Reyes informa a Martínez Sola de que Camilo Ibrahim Issa, vinculado a la aerolínea, se había reunido con Zapatero. “Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”. A lo que Martínez Sola responde: “Lo sabía. De hecho me preguntó el tocayo [en referencia a Julio Martínez Martínez, administrador principal de Análisis Relevante, la empresa clave de la trama] (estaba con ZP) cuánto tenía Camilo en Plus [Ultra]”.

La resolución incide también en dos archivos de Excel que el propio Zapatero envió al empresario Julio Martínez Martínez, administrador de la sociedad clave de la trama, Análisis Relevante, y amigo del expresidente. Estos archivos reflejan, según el juez, el papel del exlíder socialista “en la planificación de la actividad de la red”, ya que incluyen los nombres de clientes no como “simples listados”, sino como “herramientas de planificación logística”. También considera relevantes los mensajes intercambiados por su secretaria, María Gertrudis Alcázar, y el considerado mano derecha del empresario, Cristóbal Cano Quiles, en los que supuestamente se vela la reunión celebrada en un restaurante de Madrid, supuestamente para hablar de la constitución de una sociedad en la ciudad y emirato de Dubái, tras plantearse “la posibilidad de que determinados pagos no se realicen en España, sino en cuentas radicadas en el extranjero”. El auto destaca que Zapatero envió a su escolta a hacer la reserva en el restaurante.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España. Foto: archivo El País

De todo ello, el magistrado concluye que Zapatero “ejerce funciones de dirección y control” y que el empresario Julio Martínez Martínez sería su “lugarteniente principal y figura visible”. En este sentido, el auto incluye otras conversaciones entre los directivos de Plus Ultra Roselli y Reyes, en el que el primero se refiere al empresario español como el “lacayo” del presidente y, en otra conversación, a otro investigado, como “la pieza de ZP en Venezuela”. Otra conversación incluida en el sumario entre ambos responsables de la compañía aérea revela que estos son “plenamente conscientes del funcionamiento de la red y de que la contraprestación económica está condicionada a la efectividad de las influencias: ”Ellos sobran si se mueven" (mayo de 2020) o “no tenemos problema en pagar al que mueva el hilo” (agosto del mismo año).

La investigación detalla también que días después de que el Consejo de Ministros aprobara, en julio de 2020, los criterios que debían cumplir las empresas para poder acceder a las ayudas por la pandemia, Plus Ultra firmó un contrato de asesoramiento con Análisis Relevante, la consultora del amigo de Zapatero, por el que esta iba a recibir 6.050 euros durante 12 meses, en lo que el juez considera indicio de “la sincronía temporal entre las gestiones de influencia y la formalización de los contratos”. “Las conversaciones posteriores confirman que estos contratos no responden a servicios reales, sino que constituyen una mera cobertura documental”, concluye el juez, que destaca que en agosto de ese año los directivos de la compañía aérea discuten los costes: “Si asegura, le damos el doble cuando caiga el dinero”.

El juez destaca que “los pagos de Plus Ultra a Análisis Relevante se inician el 5 de noviembre de 2020, un día después de que los investigados refieran una reunión ‘clandestina’ con un contacto de la SEPI”. ”Resulta especialmente relevante que Julio Martínez Martínez felicite anticipadamente a los directivos de Plus Ultra por la concesión de la ayuda pública el 26 de febrero de 2021, indicando incluso la fecha exacta del Consejo de Ministros en que se aprobaría", añade el auto.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España. Foto: archivo El País

También destaca que, en paralelo a las gestiones para la concesión de la ayuda, la supuesta trama presuntamente realizó “otras actuaciones de influencia”, en este caso ante “autoridades de alto nivel” de Venezuela para que se concedieran permisos de vuelos y otras autorizaciones a Plus Ultra, “siempre con José Luis Rodríguez Zapatero como figura decisoria última y supervisora de los resultados”. El 29 de enero de 2021, un mensaje apunta que en estas gestiones “mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España”.

El juez añade que el “análisis financiero confirma que José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno [en referencia a sus hijas que son dueñas de la empresa Whathefav S. L. que recibió fondos] son los beneficiarios finales de la operativa”, que supuestamente recibieron cerca de dos millones de euros. “Se detectan asimismo transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos”, destaca.

“En definitiva, las evidencias analizadas —conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros— permiten sostener que José Luis Rodríguez Zapatero ejerce un liderazgo efectivo sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo él mismo el principal beneficiario final y supervisor último de la operativa", concluye el juez. Óscar López-Fonseca, Reyes Rincón / El País de Madrid