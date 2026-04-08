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Arranca el juicio por corrupción que pone en apuros al PSOE y al gobierno de Pedro Sánchez

El exministro José Luis Ábalos, cercano al presidente del gobierno español, es el principal acusado. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para el exjerarca, que está en prisión preventiva desde noviembre.

El País
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08/04/2026, 03:20
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Exministro de Transporte de España José Luis Ábalos tras una audiencia por presunta corrupción.
Exministro de Transporte de España José Luis Ábalos tras una audiencia por presunta corrupción.
Foto: AFP

El juicio por corrupción contra el exministro José Luis Ábalos, muy cercano al presidente Pedro Sánchez, empezó ayer martes en Madrid. El juicio contra Ábalos por un caso de compra de mascarillas durante la pandemia del covid se alargará hasta final de mes.

Ábalos, para el que la fiscalía pide 24 años de cárcel, se sienta en el banquillo de los acusados junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

El hermano de Koldo García, Joseba García, que fue uno de los primeros testigos en declarar, aseguró haber ido a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid a recoger dinero para su hermano.

“He estado dos veces que recuerde, y las dos para eso”, explicó Joseba García, si bien los socialistas han negado que la trama que se juzga tenga algo que ver con financiación ilegal del partido.

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El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, José Luis Ábalos, llega al Palacio de la Moncloa en Madrid el 14 de enero de 2020 para asistir a la primera reunión del gabinete del nuevo gobierno de coalición.
El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, José Luis Ábalos, en e Palacio de la Moncloa
Foto: AFP

La examante de Ábalos, Jéssica Rodríguez, habló de los dos empleos que le consiguieron los miembros de la trama en dos sociedades públicas cuando era estudiante universitaria y en los que no hacía mucho. “Tampoco me daban ellos indicaciones”, se justificó. “No sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública”, añadió, sobre una de estas sociedades.

Ábalos ocupó la cartera de Transportes entre 2018 y 2021 y afronta acusaciones de corrupción, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

“Nadie puede prever comportamientos de todas las personas que nos rodean”, se defendió ayer martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

“Ahora es el momento de la justicia, quien tiene que hacer su trabajo”, dijo, cuando le preguntaron si deberían producirse dimisiones entre los socialistas.

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El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Foto: Javier Lizon/EFE.

Por este caso, la oposición volvió a exigir la dimisión de Sánchez. Varios de sus colaboradores más cercanos también están investigados en otros casos.

“La corrupción del PSOE hoy se sienta en el banquillo”, sostuvo en X Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular (PP), acusando a Sánchez de no haber dado ni asumido “explicaciones ni responsabilidades”.

El juicio llega con las elecciones del 17 de mayo en Andalucía en el horizonte, en las que, según los sondeos, los socialistas podrían acumular otra derrota en comicios regionales tras las sufridas en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Ábalos lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2025 y renunció a su escaño a finales de enero.

Según el ministerio público, los tres acusados formaban un “convenio criminal” orientado al enriquecimiento personal, al aprovechar el cargo de Ábalos para favorecer adjudicaciones a empresas vinculadas a De Aldama.

El ex número tres del PSOE, Santos Cerdan, llega a comparecer ante la Corte Suprema como sospechoso el 30 de junio de 2025.
El ex número tres del PSOE, Santos Cerdan, llega a comparecer ante la Corte Suprema.
Foto: AFP

En conversaciones privadas entre los acusados, que trascendieron a los medios, se les oye a menudo hablar de dinero en efectivo y prostitutas, otro golpe a unos socialistas que han hecho bandera de la lucha por las mujeres.

La justicia no abordará, por ahora, las otras ramas del caso que han salpicado a Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como número tres del PSOE, también investigado por corrupción en un procedimiento paralelo. Ábalos, García y Cerdán fueron figuras decisivas en el retorno de Sánchez al liderazgo socialista en 2017, tras la famosa “gira del Peugeot” con la que el ahora presidente español reconquistó a las bases del partido.

Sánchez encara otros frentes judiciales: su hermano David será juzgado a finales de mayo por presunto tráfico de influencias y su esposa, Begoña Gómez, está imputada en una causa independiente por corrupción. AFP

Prisión preventiva para José Luis Ábalos, exministro de Pedro Sánchez, por caso de corrupción

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