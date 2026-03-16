El Partido Popular gana en Castilla y León de España, pero para gobernar dependerá de Vox

El Partido Popular (PP) ganó las elecciones de ayer domingo en la región española de Castilla y León, pero para gobernar tendrá que depender nuevamente de Vox (ultraderecha), que creció pero menos de lo que auguraban los sondeos, mientras los socialistas también subieron y se mantienen como segunda fuerza.

Con más del 90% del escrutinio realizado, el PP volvió a ser el partido más votado en las elecciones de Castilla y León, con 33 escaños (2 más que en 2022) y el 35,45% de los sufragios, pero para gobernar depende de un Vox contenido, que solo consiguió un escaño más, hasta los 14, y no logró superar el 20% de apoyo que apuntaban los pronósticos. Mientras, el partido socialista (PSOE), la formación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, creció hasta los 30 escaños, dos más de los que tenía.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantiene los 3 escaños que ya tenía en la anterior legislatura, mientras que Soria Ya pierde dos y se queda sólo con uno, y Por Ávila logra conservar el que tenía.

A la izquierda del PSOE, ni En Común (IU-Sumar-Equo) ni Podemos-Alianza Verde, que en esta ocasión concurrían por separado, obtienen escaño.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, Madrid. Foto: AFP

Castilla y León era la tercera comunidad autónoma española en celebrar elecciones regionales desde diciembre y en las otras dos (Extremadura y Aragón) ocurrió lo mismo: victorias sin mayoría del PP que obligan a los conservadores a pactar con la ultraderecha para formar gobiernos.

El candidato del PP a la reelección y actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que habrá que “dialogar” tras los resultados electorales de ayer y aseguró que la región estará “libre de sanchismo”.

Fernández Mañueco ofreció un “gobierno para todos” con los principios del PP, tras haber “triplicado a Vox”, y con un rechazo explícito a pactar la gobernabilidad de la región con el PSOE.

Santiago Abascal, líder del partido de derecha Vox Foto: EFE

Mientras, el PSOE consideró que la postura del Gobierno del “No a la guerra” con respecto al conflicto en Oriente Medio y la propuesta del candidato socialista, Carlos Martínez, de defensa de los servicios públicos aumentaron la movilización del electorado socialista en Castilla y León.

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, aseguró que su partido va a influir “de manera determinante” en las políticas que se apliquen en la comunidad a partir de ahora. EFE