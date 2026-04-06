Juicio por corrupción contra un exministro español perjudica al jefe de Estado Pedro Sánchez

El juicio por corrupción contra el exministro español José Luis Ábalos, antigua mano derecha del presidente Pedro Sánchez, empieza este martes en Madrid, una nueva prueba para el líder socialista.

José Luis Ábalos, ministro de Transportes (2018- 2021), está acusado de corrupción, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal, en este amplio caso que, entre otras cosas, incluye sospechas de contratos irregulares de venta de mascarillas en la pandemia de covid-19.

Este complejo caso ha acaparado los titulares de la prensa española y ha brindado a la oposición ocasiones para pedir la dimisión de Pedro Sánchez.

Ante el tribunal, José Luis Ábalos, también antiguo número tres del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se declara inocente, será juzgado junto a su antiguo asistente, Koldo García, y a un empresario, Víctor de Aldama. La Fiscalía solicita 24 años de cárcel para Ábalos, quien lleva en prisión preventiva desde 2025 y que en enero renunció como diputado. La fiscalía denunció un “convenio criminal” entre los tres investigados, con “ánimo de enriquecimiento” y “aprovechando el cargo de Ábalos” en el Gobierno para favorecer la asignación de contratos públicos a empresas relacionadas con Aldama.

AFP