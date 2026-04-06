Bulos sobre el Mercosur se difunden en zonas rurales y entre agricultores de países de la Unión Europea

La desinformación dirigida a las zonas rurales y a los agricultores mantiene en guardia a la Comisión Europea (CE) y a los expertos en verificación en España, sobre todo cerca de elecciones y ante bulos sobre asuntos como Mercosur, el clima o la inmigración. Hay indicios de una corriente de desinformación centrada en los habitantes rurales y en la agroalimentación, según fuentes del Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier), de los servicios de la CE y de entidades vinculadas al desarrollo rural.

Rusia es un origen señalado, pero no el único, aunque es complejo determinar las razones. En el proceso de aprobación del acuerdo comercial la UE con Mercosur, los servicios de la CE notaron que existen campañas de desinformación centradas en zonas rurales, para desacreditar a la Unión Europea (UE).

En 2024, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, pidió al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, que combatiera la desinformación rural en la carta para esta legislatura.

La gerenta de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y vicepresidenta de la red europea ELARD, María José Murciano, confirmó que Bruselas les han pedido colaboración para luchar contra los bulos. “Se puede advertir una deriva de la desinformación hacia el territorio rural” apunta el catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra (norte), Ramón Salaverría, coordinador del Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier) -que integra a EFE Verifica y otros medios-. Habla de dos vertientes en los países occidentales: la relacionada con la crisis climática y, menos frecuente, la asociación de la inmigración con las zonas rurales. Respecto al cambio climático, la narrativa del negacionismo evolucionó hacia un cuestionamiento de las medidas que plantean los organismos internacionales para frenarlo.

Sobre el vínculo entre el rural y la inmigración, hay casos de discurso de odio contra los migrantes en las redes que se materializó en altercados violentos.

EFE