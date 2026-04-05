Presidente Yamandú Orsi firmará dos declaraciones a favor de la libertad de prensa ante la SIP

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibirá este lunes 6 de abril a una delegación de alto nivel de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la Torre Ejecutiva. El encuentro tendrá como eje central la firma de las Declaraciones de Chapultepec y de Salta II, basadas en la defensa de las libertades de expresión y de prensa como pilares del sistema democrático.

La misión internacional llega a Montevideo con el objetivo de analizar de primera mano el ecosistema de medios local y fortalecer los principios editoriales en la región, señaló la SIP en un comunicado.

Además de la instancia con el mandatario, la agenda oficial incluye una reunión de trabajo con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y diversos encuentros con periodistas y directivos de medios de comunicación, en una gira que pone el foco en "las garantías para el ejercicio profesional del periodismo".

Micrófonos de TV. Foto: Archivo.

Quiénes integran la misión de la SIP en Uruguay

La comitiva está conformada por Carlos Jornet (La Voz del Interior, Argentina), vicepresidente primero de la SIP; Michael Greenspon (The New York Times, Estados Unidos), expresidente y actual vicepresidente segundo; y Gabriela Vivanco (La Hora, Ecuador), presidenta del Comité Ejecutivo.

A ellos se suman Martín Etchevers (Clarín, Argentina), copresidente de la Comisión Legal; el expresidente de la organización y miembro del Consejo Consultivo, Danilo Arbilla, y el director ejecutivo, Carlos Lauría.

La Declaración de Chapultepec establece diez principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel en la sociedad. Por su parte, la Declaración de Salta II se enfoca en los desafíos de la libertad de expresión en la era digital, abordando temas como la desinformación, la protección de datos y el impacto de las plataformas tecnológicas en el flujo informativo.