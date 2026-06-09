PP amplía ventaja sobre PSOE y Vox deja de ser el favorito entre jóvenes: las claves del último sondeo en España

El Partido Popular (PP) amplía su ventaja sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a casi cinco puntos, según el último sondeo de 40dB. para El País y la Cadena SER.

Los socialistas pierden cerca de un punto de estimación de voto respecto al mes anterior, hasta situarse en el 27,7%, mientras que los populares suben y se colocan en un 32,4%.

Vox continúa su tendencia a la baja, cae por tercer mes consecutivo y se deja otro medio punto respecto al barómetro de mayo, mientras que Sumar recupera 0,5 puntos porcentuales.

La estimación de voto de Podemos y SALF, la marca del agitador ultra Alvise Pérez, es prácticamente idéntica: 2,3% para los primeros y 2,1% para los segundos.

El líder del Partido Popular de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, tras pronunciar un discurso en el PP Foto: AFP

Por bloques, la derecha y la extrema derecha (PP y Vox) agrupan al 49,8% de la estimación de voto, casi 14 puntos más que PSOE, Sumar y Podemos juntos (36,2%). Los partidos (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) que apoyaron la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, aglutinan en su conjunto el 7,1% de intención de voto, prácticamente el mismo resultado que obtuvieron en las urnas en 2023.

La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre el 28 de mayo y el 1 de junio, es decir, después de la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por supuestamente liderar, según el auto del juez José Luis Calama, “una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias” y después de que el juez Santiago Pedraz enviase a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE e imputase, entre otros, a la actual gerente, Ana Fuentes, en el marco de una investigación que apunta a una trama para “desestabilizar procedimientos judiciales” que afectan al partido o al Gobierno.

Paralelamente, continuó el juicio del caso Kitchen por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para arrebatarle información comprometedora del partido y en el que están procesados, entre otros, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, y Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad.

En los días previos al sondeo, también se sentó en el banquillo Francisco Granados, miembro de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y ex secretario general del PP de Madrid procesado en el caso Púnica y las supuestas ilegalidades perpetradas durante su etapa como consejero autonómico de Transportes y de Presidencia, Justicia e Interior. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

Santiago Abascal, líder del partido de derecha Vox Foto: EFE

Transferencias de voto

El PP reduce en cuatro puntos su transferencia de votos a Vox (del 13% del sondeo anterior al 8,9%). No obstante, el partido de Santiago Abascal sigue siendo el que más sube desde las elecciones de 2023 (cinco puntos) y si los comicios se celebrasen hoy perdería un 3,8% de sus apoyos de entonces en favor de los populares y otro 4,4% en favor de SALF.

Los socialistas experimentan fugas en todas direcciones: retienen al 70,7% de sus votantes de 2023, se dejan cuatro puntos en estimación de voto desde entonces y hoy cederían un 4,5% de su electorado al PP y otro 3,7% a Sumar. Los recientes escándalos de corrupción también se aprecian en el incremento del número de indecisos y de votantes que ahora optarían por votar en blanco o nulo (14,1%, dos puntos más que en el sondeo anterior).

Sumar gana a costa de esa caída del PSOE. El sondeo apunta que si las elecciones se celebrasen hoy retendrían al 51,8% de sus votantes de 2023, lo que supone 2,3 puntos más que en el barómetro anterior. El 19% de su electorado se decantaría ahora por Podemos y el 10,4% por la papeleta socialista. Vox es el partido que más votantes saca de la abstención: 12,1%.

Una persona introduce su voto en una urna en las elecciones en España. Foto: EFE

Por género y edad

El PSOE se impone en intención de voto femenino -dato sin la corrección demoscópica, conocida como cocina-, con un 23,3%, esto es, 2,3 puntos menos que en el sondeo anterior y casi un punto más que el PP (23,3%). Los socialistas (23,3%) también aventajan a los populares (18,8%) entre los hombres. Vox, que niega la violencia machista y ataca lo que llama políticas de género, obtiene 6,2 puntos más en el electorado masculino que en el femenino y en este último sondeo adelante al PP en intención de voto entre los hombres.

Sumar registra casi 1,5 puntos más en el electorado masculino que en el femenino.

Por edades, el sondeo muestra que Vox deja de ser el partido favorito entre los jóvenes de 18 a 24 años ya que el sondeo da una intención de voto mayor en esa franja al PSOE. El partido de Abascal se impone a todos los demás en el grupo de los 35 a los 44 años.

El PP obtiene sus mejores datos entre los mayores de 65, donde son primera fuerza en intención de voto (28,3%), el punto débil de Vox, que obtiene sus registros más bajos (12,8%) a partir de los 55 años. Natalia Junquera / El País de Madrid