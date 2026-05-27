Justicia española acepta pedido de la defensa de Rodríguez Zapatero y posterga la declaración del expresidente

La Justicia española aceptó ayer martes aplazar más de dos semanas la declaración como investigado en un caso de tráfico de influencias de José Luis Rodríguez Zapatero, el primer expresidente de España imputado.

La declaración pasa del día 2 de junio a los días 17 y 18 de junio, informó la Audiencia Nacional, aceptando así la petición de la defensa del ex presidente socialista, que había solicitado posponer el interrogatorio por la magnitud del sumario.

La investigación se enmarca en el conocido como “caso Plus Ultra”, que analiza si Zapatero influyó, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (62 millones de dólares), de esta aerolínea durante la pandemia de covid-19.

Zapatero se dice inocente, y el Gobierno del también socialista Pedro Sánchez, que concedió el rescate, negó este martes haber obrado mal. La decisión del rescate fue "absolutamente transparente y totalmente adecuada al procedimiento establecido", aseguró en conferencia de prensa la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: AFP fotos

La cercanía y afinidad del presidente Pedro Sánchez y Zapatero ha despertado interrogantes sobre el papel del Ejecutivo español, que volvió a reclamar que se respete la presunción de inocencia del que fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

El sumario coloca a Zapatero al frente de una estructura organizada que mediaba con organismos públicos para conseguir beneficios, con una red de empresas y colaboradores que canalizaban los pagos, entre ellas una sociedad de las hijas del propio expresidente.

Una trama que hizo presuntamente negocios en España pero también en Venezuela. Entre los detalles más llamativos de la investigación está el hallazgo en una caja fuerte de Zapatero de numerosas joyas de valor desconocido, que su entorno atribuyó a herencias familiares. AFP