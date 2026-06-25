Sánchez niega conocer prácticas corruptas dentro del PSOE y dice estar dispuesto “limpiar lo que haya que limpiar"

El presidente español, el socialista Pedro Sánchez, negó ayer miércoles que conociera o tolerara ninguna práctica corrupta, se mostró dispuesto a “limpiar lo que haya que limpiar” y a seguir adelante en el cargo.

“El Partido Socialista (PSOE) no se ha financiado irregularmente. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos”, incidió Sánchez en el Congreso donde habló de los casos judiciales que afectan a su partido y a su familia.

La comparecencia parlamentaria había sido programada antes de que el Tribunal Supremo condenara esta semana a su exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión (cumplirá 16,5) por cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

“Queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del PSOE y de este gobierno lo paguen”, apuntó Sánchez. “Ninguna impunidad para los corruptos, sean quienes sean”, afirmó.

El exministro de Transportes español, José Luis Ábalos, sale del Tribunal Supremo tras su comparecencia en Madrid. Foto: AFP

Sánchez, que ha cumplido ocho años en el poder, no restó “ni un ápice de importancia” a estos hechos ni a las causas que los investigan: “En este país -apostilló- no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas. Sean quienes sean”.

Entre otros casos, que Sánchez consideró “aislados”, la justicia investiga al antiguo alto responsable del PSOE Santos Cerdán por sospechas de cobro de comisiones ilegales en contratos públicos; también, una presunta financiación irregular y una supuesta trama para desacreditar a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.

También rechazó Sánchez de manera “contundente” trato de favor del Gobierno en la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, y salió en defensa de su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por este caso.

Sobre las causas judiciales que afectan a su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, dijo que va a confiar en la justicia y pidió que sea “justa”. Un juez ha procesado a la esposa de Sánchez, acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. EFE