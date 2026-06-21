Esposa de Pedro Sánchez es enviada a juicio oral y se le retira el pasaporte; no podrá salir de España

Un juez ha enviado a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente de España, Pedro Sánchez, y le ha aplicado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le ha prohibido salir del país y le ha impuesto una comparecencia quincenal en el juzgado.

El magistrado Juan Carlos Peinado tomó esta decisión en un auto judicial difundido ayer sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares encabezadas por la organización Hazte Oír solicitaron medidas cautelares por considerar que existe riesgo de fuga de Gómez.

Peinado procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, así como a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

También manda a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

El juez abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida y corrupción en los negocios en relación con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía, después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.

Peinado adopta la petición de medidas cautelares de las acusaciones populares que encabeza la organización Hazte Oír.

Tanto la Fiscalía como los abogados de las defensas se oponían a ellas con el argumento reiterado de que no hay motivos para continuar con esta causa judicial, que siempre han rebatido.

Sin embargo, el juez asegura que se deduce de las diligencias practicadas la existencia de “indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo”.

Peinado fundamenta la decisión de abrir juicio oral a Gómez en que ésta se aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio, según cree. “No podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, dice el juez entre otras consideraciones.

EFE