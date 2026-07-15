Una ola de calor sin precedentes avanza en EE.UU. y Nueva York activa el “Código Rojo”: ¿de qué se trata?

Una ola de calor sin precedente se extiende desde el oeste hasta la costa este de Estados Unidos y mantiene a casi 100 millones de personas bajo alertas por altas temperaturas. El fenómeno, conocido como “domo de calor”, ya ha batido récords históricos en varios estados del oeste del país. En Billings, Montana, el termómetro alcanzó 44 °C, superando la marca anterior de 42 °C. En Salt Lake City, llegó a 43 °C, por encima del máximo de 42 °C.

Aunque el calor extremo y la humedad siguen afectando al oeste, ahora avanzan hacia la densamente poblada costa este, que ya había soportado temperaturas inusualmente altas a principios de mes.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que temperaturas superiores a lo habitual y condiciones potencialmente peligrosas afectarán esta semana el noreste del país. El pico del calor se prevé para hoy miércoles, antes de expandirse hacia la región del Atlántico medio.

Desde Richmond, en Virginia, hasta Boston, en Massachusetts, se espera que las temperaturas alcancen entre los 35 y los 38 °C, con valores máximos diarios que podrían igualar o incluso batir los récords históricos.

Una mujer utiliza una fuente pública para enfrentar la ola de calor en Estados Unidos. Foto: AFP

Se espera un alivio hacia finales de la semana, cuando las temperaturas comiencen a descender.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, activó un “Código Rojo” y un “plan de emergencia por calor” debido a las altas temperaturas.

El alcalde animó a todos los neoyorquinos a “elaborar un plan hoy mismo”.

“Si tiene aire acondicionado, enciéndalo. Si no lo tiene, diríjase a uno de los cientos de centros de enfriamiento que abrirán en toda la ciudad, visite una piscina o refrésquese en una zona de chorros de agua. Y esté pendiente de sus vecinos, especialmente de las personas mayores. Si ve a alguien en la calle que parezca estar en dificultades, llame al 311 para que podamos enviarle ayuda”, detalló Mamdani. AFP, EFE