Turista uruguaya | Alemania

@|En Alemania están realmente alarmados por el cambio climático. Se están registrando temperaturas cercanas a los 40 grados y aunque parezca mentira, son pocos los edificios equipados con aire acondicionado. Hay mortandad de peces y esto se explica porque debido a la contaminación y al calor proliferan algas nocivas que quitan el oxígeno del agua. Los peces mueren por asfixia.

Los medios difunden entrevistas a expertos que aconsejan que se enfrente la situación exigiendo construcciones en las ciudades provistas de espacios verdes. En Inglaterra los edificios altos, por ejemplo, tienen jardines en el último piso.

Como dice el refrán: “conviene poner las barbas en remojo”, ante el clima extremo.

