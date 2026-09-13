Jerarca de Cancillería cuestionó dichos del presidente Orsi sobre el ataque ocurrido en Facultad de Medicina

El inédito ataque que recibió una joven estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) a manos de otro alumno que la apuñaló varias veces generó diversas reacciones, todas en repudio a lo sucedido.

Sin embargo, algunos matices en las posturas que adoptaron, por ejemplo, el decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, y el presidente Yamandú Orsi provocaron críticas de alumnos y otros actores políticos.

El primero, fue cuestionado por referirse al ataque como un hecho “excepcional” y “desgraciado”. Mientras que al mandatario se lo señaló por decir que el intento de femicidio fue un “hecho aislado”. Al día siguiente de hacer esas declaraciones Orsi explicó que a lo que se hizo mención fue a la excepcionalidad de que haya ocurrido en un centro de estudios en Uruguay y no al episodio de violencia de género en sí.

Cristina Mansilla

Además de organizaciones y gremios estudiantiles, una de las críticas al presidente llegó de parte de su propio gobierno. En específico de la directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Cancillería, Cristina Mansilla Decesari. En su cuenta de la red social X, la licenciada escribió el 3 de setiembre -día en que Orsi hizo su polémica declaración- “No, la verdad que no. Que un intento de femicidio no es un ‘hecho muy aislado’. En lo más mínimo”.

Mansilla es también la vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay e integrante de la Red de Mujeres Diplomáticas de Latinoamérica.

Meses atrás, en febrero, su nombre estuvo envuelto en la polémica que generó una misión de 23 personas a Ginebra para presentar el sexto informe periódico ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

En ese momento, la oposición criticó que hayan viajado tantas personas, entre ellas los senadores frenteamplistas Felipe Carballo, Bettiana Díaz y Constanza Moreira. Además de funcionarios de OPP, BPS, Poder Judicial, Inisa, ANEP, de los ministerios de Desarrollo Social, de Vivienda, de Trabajo, de Ambiente, entre otros, los representantes de la Cancillería fueron seis, entre ellos Mansilla.