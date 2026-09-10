Orsi sobre el planteo de habilitar allanamientos nocturnos: "No me niego a analizar nada que pueda contribuir"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este jueves a la propuesta que recibió por parte del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, acerca de citar a los partidos políticos para acordar una ley que habilite los allanamientos nocturnos.

Según explicó Delgado tras su encuentro con el mandatario, la creación de esta ley está prevista en la Constitución, y necesita una mayoría de dos tercios en la Asamblea General para ser aprobada. Además, también se debe plebiscitar al requerir aprobación popular.

En una rueda de prensa a la salida de su encuentro con los 19 intendentes en la estancia Anchorena, Orsi dijo que la reunión con Delgado le dejó "mucha franqueza" y "aportes". "Algunos automáticamente uno los comparte, hay otros que los tenemos que analizar", dijo el mandatario.

El presidente Yamandú Orsi junto al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Sobre la propuesta de los allanamientos nocturnos, Orsi dijo que el planteo es "sentarse a conversar a nivel multipartidario sobre la necesidad de ver cómo se soluciona eso, y si es un requerimiento concreto para el tema seguridad".

"Hay opiniones divididas, incluso se ha plebiscitado otras veces, no me niego a analizar nada que pueda contribuir, porque los tiempos cambian, y el crimen y el delito han cambiado, yo nunca cierro la puerta al diálogo", subrayó el mandatario.

Reiteró que el encuentro le dejó "la posibilidad de tener siempre espacios de intercambio". "Será mano a mano con los partidos o de manera colectiva", acotó.

Ante la consulta de si este encuentro multipartidario es posible, Orsi respondió: "Cualquier tipo de instancia donde se pueda intercambiar de manera horizontal con las distintas fuerzas políticas del país por el tema que sea, siempre es bienvenido en la Presidencia".

Conflicto en el puerto: "Lo fundamental es no echarle nafta al fuego", dijo Orsi

Sobre el conflicto en el puerto entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), y la posible declaración de esencialidad, Orsi dijo que se está "tratando de encontrar la salida".

"Lo fundamental es no echarle nafta al fuego; [la esencialidad] es una posibilidad que siempre está, hoy jueves no están dadas las condiciones para que lo hagamos, veamos cómo sigue esto", subrayó.