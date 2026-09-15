El dólar en Uruguay volvió al modo "planchado" luego de la baja que había tenido el viernes

El dólar en Uruguay volvió al modo "planchado" (tras la baja que había tenido el viernes), con una mínima suba ayer de 0,04% y se negoció en promedio en $ 40,218. En la jornada el billete verde cotizó entre $ 40,15 y $ 40,30 y finalizó en $ 40,16, un 0,10% por debajo del cierre del viernes.

En 14 días de setiembre, la moneda estadounidense apenas baja 0,07%, mientras en lo que va de 2026 aumenta 3,02%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 73 millones en 121 operaciones realizadas.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cotizó estable para la compra y bajó 10 centésimos para la venta, y finalizó en $ 38,95 y $ 41,35 respectivamente.

En Brasil, el dólar subió ayer 1,53% y cerró en 5,1696 reales. En setiembre baja 0,23% y en lo que va del año el dólar en Brasil retrocede 6,05%.

Fajos de dólares. Foto: Archivo El País.

En Argentina, el dólar oficial quedó prácticamente estable ayer (con una mínima suba de 0,03%) y finalizó en 1.510,32 pesos argentinos. En el mes apenas sube 0,06% y en 2026 aumenta 3,49%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP subió ayer una unidad y cerró en 59 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En setiembre. el riesgo país baja tres puntos, mientras que en 2026 retrocede siete unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo fijado por el Banco Central.