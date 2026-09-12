El dólar en Uruguay sale del modo "planchado" al bajar el viernes y en la semana; el riesgo país retrocede

El dólar en Uruguay bajó ayer 0,15%, el primer movimiento de cierta relevancia que tiene en lo que va del mes ya que ha estado "planchado", y se negoció en promedio en $ 40,20. En la jornada, el billete verde apenas se movió entre $ 40,19 y $ 40,21 para finalizar en $ 40,20, estable con respecto al cierre del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense retrocedió 0,11% "punta a punta" (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo), en la segunda semana consecutiva de caída.

En lo que va de setiembre el dólar baja 0,11% y en lo que va de 2026 aumenta 2,97%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 188 operaciones por un valor de US$ 100 millones. Ayer se negociaron US$ 20 millones en 36 transacciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar ayer bajó 10 centésimos para la compra y se mantuvo estable para la venta, cerrando en $ 38,95 y $ 41,45 respectivamente. En la semana, la moneda estadounidense al público bajó cinco centésimos tanto para la compra como para la venta "punta a punta".

Billetes de dólares. Foto: Canva.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,45% y cerró en 5,0918 reales. En setiembre, el dólar en Brasil cae 1,73% mientras que en 2026 retrocede 7,46%.

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,34% y finalizó en 1.509,91 pesos argentinos. En el mes está estable (con una mínima suba de 0,03%) y en el año aumenta 3,46%.

Riesgo país en Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer una unidad y cerró en 58 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el riesgo país cae cuatro puntos, mientras que en lo que va de 2026 retrocede ocho unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.