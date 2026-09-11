Fitch Ratings ratificó grado inversor de Uruguay, destacó mejoras, pero advirtió por el bajo crecimiento económico

La agencia Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia de Uruguay en "BBB" (un escalón por encima del mínimo dentro del grado inversor). Destacó la mejora del historial de inflación y la fortaleza de las finanzas externas, aunque señaló desafíos por el bajo crecimiento económico, la evolución de la deuda pública y la flexibilidad de políticas restringida por la dolarización, la indexación y la escasa profundidad financiera.

En su evaluación, la calificadora destacó como fortalezas el nivel relativamente elevado del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, así como indicadores de gobernanza sólidos y finanzas externas robustas. Además, destacó la mejora de la inflación como uno de los elementos positivos de la evaluación al mantenerse dentro del rango de tolerancia durante más de tres años, en paralelo con una mejora en la credibilidad de la política monetaria. Según Fitch, unas expectativas de inflación ancladas favorecen la moderación salarial y los esfuerzos de desdolarización. No obstante, advirtió por el aún elevado nivel de dolarización de los depósitos, aunque señaló que viene mejorando gradualmente.

Uno de los principales puntos señalados por Fitch fue el magro desempeño de la economía y sostuvo que el crecimiento débil "sigue siendo un desafío persistente" para el país. En ese sentido, recordó que el crecimiento se desaceleró a 1,8% en 2025, desde el 3,3% registrado en 2024. Para 2026, la calificadora proyecta una expansión de apenas 1%, por debajo del 1,6% previsto por el gobierno en su estimación revisada.

Según la agencia, la economía uruguaya registró un crecimiento promedio de apenas 1,3% entre 2015 y 2025, en un contexto marcado por elevados costos operativos, baja inversión, escaso dinamismo de la productividad y una demografía desfavorable. Para 2027-2028, Fitch proyecta un crecimiento promedio de 1,8%, aunque señaló que las reformas vinculadas a la competitividad podrían mejorar esas perspectivas.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF. Estefania Leal/Archivo El Pais

La evolución de la deuda fue otro de los puntos de atención para la calificadora que prevé que la deuda bruta del gobierno aumente hasta 68% del PIB en 2026, desde 64,4% en 2025. "Ese nivel se ubica por encima de la mediana de 57% del PIB correspondiente a la categoría BBB", señaló en su reporte

y advirtió que existen riesgos al alza para esa trayectoria si el crecimiento económico o los ingresos fiscales resultan inferiores a las previsiones del presupuesto.

No obstante, Fitch destacó que la composición de la deuda continúa mejorando y señaló que los instrumentos en moneda local representaron casi 60% de las emisiones de 2025, mientras que la deuda en moneda extranjera bajó a 45% a finales de 2025, desde 56% en 2019. Además, destacó que la mayor parte de las emisiones realizadas en el mercado interno durante 2025 y el primer semestre de 2026 correspondió a instrumentos denominados en pesos y a tasa fija nominal, en lugar de unidades indexadas a la inflación o los salarios.

En relación al déficit (que alcanzó a 4,2% si se excluyen los ingresos extraordinarios de la seguridad social), Fitch estimó que se mantendrá en niveles similares durante 2026. Si bien el presupuesto quinquenal del gobierno contempla un ajuste fiscal equivalente a 1,5% del PIB hasta 2029, la agencia prevé un ritmo de consolidación más lento y estima que el déficit, excluyendo los ingresos de la seguridad social, se reduzca a 3,5% del PIB en 2028.

Ministerio de Economía y Finanzas Foto: Ignacio Sánchez

¿Qué podría mejorar o empeorar la nota?

Para mejorar la calificación, Fitch identificó una reducción sostenida de la inflación y el anclaje de las expectativas en torno a la meta, junto con avances en la desdolarización y una menor indexación. También señaló que podría favorecer una mejora una consolidación fiscal que estabilice la deuda pública en relación con el PIB y una mejora de las perspectivas de crecimiento y de inversión mediante reformas que atiendan las debilidades de competitividad.

De forma contraria, un aumento sustancial de la deuda pública, por ejemplo como consecuencia de una ampliación del déficit fiscal, podría derivar en una acción negativa sobre la calificación, alertó Fitch. También dijo que sería negativo un deterioro significativo de las perspectivas de crecimiento económico así como cualquier acontecimiento que afecte la previsibilidad de las políticas y la estabilidad macroeconómica del país.